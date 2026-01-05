Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại kỳ họp thứ 30, HĐND TP. Hà Nội đã bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố đối với các ông Nguyễn Tiến Thiết, Phạm Tuấn Long và Nguyễn Trọng Diện.

Tại kỳ họp thứ 30, được tổ chức chiều 5/1/2026, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, đại diện UBND thành phố đã trình bày Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thanh Nam, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố và bà Bạch Liên Hương, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao để nhận nhiệm vụ mới.

z7399370614709-d8e70b21d9bf73b1c5d2370cb43f8f3f.jpg
Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố tại kỳ họp

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Thanh Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà, nhiệm kỳ 2025- 2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng có quyết định, phân công, giới thiệu bà Bạch Liên Hương ứng cử để bầu giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi xem xét, HĐND thành phố đã biểu quyết tán thành Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với các ông, bà nêu trên.

z7399370582970-114fc075d77bd33d23b0aae439de2e5c.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên UBND thành phố tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế.

Trước đó, ngày 23/12/2025, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thiết (sinh ngày 21/10/1979), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố; giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố.

UBND thành phố đã ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Long (sinh ngày 6/2/1976), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao; giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

UBND thành phố ban hành quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện (sinh ngày 17/10/1974), Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác tại Sở Y tế Hà Nội; giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Tại kỳ họp, với đa số phiếu tán thành, HĐND thành phố đã thống nhất bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố đối với các ông Nguyễn Tiến Thiết, Phạm Tuấn Long và Nguyễn Trọng Diện.

Thanh Hiếu
#Kỳ họp #Bầu Ủy viên UBND #Hà Nội #HĐND thành phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục