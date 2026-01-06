[VIDEO] Mưa trái mùa xối xả, nhiều tuyến đường ngập sâu, xe chết máy la liệt ở TPHCM

Từ giữa giờ chiều 6/1, mưa lớn bất ngờ xuất hiện trên diện rộng tại TPHCM. Cơn mưa kéo dài với vũ lượng lớn đã khiến nhiều tuyến đường khu vực phía Tây thành phố rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các phường Phú Định, An Lạc và Bình Trị Đông.
Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường như Phạm Đức Sơn (phường Phú Định), Hồ Học Lãm, Võ Văn Kiệt (đoạn từ Hồ Học Lãm đi An Dương Vương, phường An Lạc), đường Sinco và một đoạn quốc lộ 1 (phường Bình Trị Đông) bị ngập sâu. Nước thoát chậm khiến nhiều đoạn đường nhanh chóng biến thành “sông”, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.
Đáng chú ý, trên đường Hồ Học Lãm, đoạn dài hơn 500 m gần giao lộ Võ Văn Kiệt bị ngập sâu từ 40-60 cm. Hàng loạt xe máy bị chết máy giữa dòng nước đen ngòm, người dân phải dắt bộ trong cơn mưa nặng hạt. Giờ tan tầm trở nên hỗn loạn khi dòng người, xe chen chúc tìm đường thoát khỏi khu vực bị ngập.
Anh Nguyễn Văn Hòa (ngụ phường Phú Định) vừa dắt xe ra khỏi đoạn ngập, cho biết: “Tôi đi làm về tới đây thì nước đã ngập gần nửa bánh xe. Chạy thêm vài chục mét là xe tắt máy, mưa trái mùa mà lớn quá, trở tay không kịp”.
Cùng cảnh ngộ, chị Lê Thị Thu Trang (ngụ phường An Lạc) chia sẻ: “Ngày thường đoạn này mưa lớn là ngập nhưng hôm nay mưa kéo dài nên nước ngập rất nhanh”.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa trái mùa là do khu vực Nam Bộ (bao gồm TP.HCM) đang nằm ở rìa phía nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa và rìa phía bắc của rãnh áp thấp xích đạo. Sự kết hợp với hoàn lưu của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây cùng nhiễu động gió đông duy trì đã tác động mạnh đến thời tiết khu vực, gây mưa trái mùa vào chiều tối.