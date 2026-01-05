TPHCM se lạnh, sắp xuất hiện mưa trái mùa

TPO - Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, từ khoảng ngày 5-6/1, khu vực TPHCM khả năng xuất hiện mưa rào và dông trái mùa vào thời điểm chiều, tối. Riêng từ ngày 7-8/1, dưới ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, sáng sớm và về đêm trời se lạnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết TPHCM và khu vực Nam Bộ hôm nay (5/1) có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Trong khi đó, phân tích hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực TPHCM, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, hiện nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh xuống phía Nam, khoảng ngày 5-6/1 được tăng cường bổ sung thêm. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Bộ hoạt động không mạnh. Nhiễu động gió đông trên cao (tác nhân gia tăng độ ẩm, gây sương mù và hiện tượng mưa trái mùa) hoạt động tốt và tác động đến khu vực Nam Bộ vào khoảng ngày 5-7/1.

Từ ngày 7-8/1, dưới ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, TPHCM về sáng sớm và đêm sẽ se lạnh. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Từ những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo thời tiết TPHCM trong tuần đầu năm mới 2026 phổ biến ngày nắng, không mưa.

“Thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm để phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, mưa rào và dông trái mùa có khả năng xuất hiện từ ngày 5-6/1 về chiều tối, cần đề phòng trong cơn dông xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.