Mê hồn trận hàng '3 không', na ná thương hiệu... mùa Tết tại TPHCM

TPO - Lợi dụng những thương hiệu hàng hóa quen thuộc được lựa chọn làm quà biếu tặng dịp Tết, nhiều sản phẩm có đặc điểm “na ná” hàng hiệu khiến người tiêu dùng dễ dàng dính bẫy mà không hề hay biết.

Sập bẫy

Mới đây, chị Uyên (ngụ xã Hưng Long, TPHCM) tá hỏa khi phát hiện ra hộp bánh mua để biếu tặng là hàng nhái. Chị cho biết, có dịp vào trung tâm thành phố nên chị tranh thủ ghé vào một khu chợ khá lớn để mua sắm. Tại một quầy hàng bánh kẹo khá đông khách, chị Uyên được giới thiệu hộp bánh quy bơ với thương hiệu quen nhưng giá cực rẻ, chỉ 50.000 đồng/hộp 454 gram.

“Bình thường, hộp bánh này tôi mua ở siêu thị có giá cả trăm nghìn đồng, nơi này giá chỉ bằng 1/3, quá rẻ nên tôi mua ngay mà không cần đắn đo” – chị Uyên nói.

Tuy nhiên, khi về đến nhà, chị Uyên tính khoe “món hời” với gia đình thì mới ngỡ ngàng vì “giống mà không giống”.

“Hộp bánh tôi cứ nghĩ là Danisa bởi hình dáng, màu sắc giống như khuôn đúc, nhưng nhìn kỹ lại thì tên chính xác trên hộp bánh lại là Damisa. Quá bất ngờ, tôi bèn khui hộp thì bên trong chỉ có vài chiếc bánh bơ bé xíu, ăn rất dở” – chị Uyên nói.

Nhiều loại bánh kẹo có tên "na ná" các thương hiệu nổi tiếng dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng

Thực tế, trên thị trường xuất hiện nhiều hàng hóa có tên gọi, mẫu mã, bao bì, kích cỡ gần giống hoặc na ná sản phẩm nổi tiếng. Khi mua hàng, nếu không để ý nguồn gốc, nơi sản xuất thì rất dễ bị nhầm lẫn. Các sản phẩm “na ná” này được thiết kế theo kiểu “bắt chước”, “ăn theo” các sản phẩm chính hãng nổi tiếng, vốn được người tiêu dùng yêu thích khiến không ít người tiêu dùng “sập bẫy”.

Đơn cử như bánh Goszy cũng có tên na ná thương hiệu bánh quy Cosy; bánh Milano có tên giống nhãn hàng Milano; bánh Huran Delin có tên gần giống thương hiệu Hura Deli; bánh APC gần giống AFC; kẹo KisKat giống thương hiệu KitKat…

“Tôi được người quen tặng một giỏ quà Tết khá sang trọng, bên trong là những hộp bánh có thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ thì vẫn có một vài chữ khác, còn mẫu mã, kiểu dáng thì giống các thương hiệu quen thuộc” – chị Ái My (ngụ phường Tân Mỹ) cho biết.

Còn chị Hằng (ngụ phường Phước Long) cũng bất ngờ khi mua chai nước rửa chén Sunlight ở tiệm tạp hóa gần nhà. Khi lấy ra sử dụng, chị mới thấy hiệu là Sunline. “Từ mẫu mã, hình thức đến giá tiền cũng y như nước rửa chén tôi hay sử dụng nên mình dễ bị lầm. Bề ngoài nhìn giống nhưng chất lượng rất tệ. Cái này lỗi do mình nhìn nhầm chứ không thể đổ lỗi cho người bán hàng… lừa. Chỉ còn cách ngậm ngùi bỏ đi chứ không thể đổi trả” – chị Hằng ngao ngán.

Nhằm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026, các quầy hàng đã bày đủ các loại bánh mứt phục vụ người tiêu dùng mua sắm. Tại nhiều chợ khác như Bà Chiểu, Thị Nghè, Gò Vấp, Tân Định, Hòa Hưng, Nguyễn Tri Phương… thực phẩm Tết đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, không ít mặt hàng “ ba không”: không nhãn mác, không thương hiệu, không rõ thành phần, hạn sử dụng cũng được bày bán nhan nhản.

Hàng Tết dần về chợ, trong đó có nhiều mặt hàng bánh kẹo "3 không": không nhãn mác, không thương hiệu, không hạn sử dụng. Ngoài ra còn có nhiều sản phẩm của nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt

Tại chợ Bình Tây (phường Chợ Lớn) – một trong những chợ sỉ thực phẩm lớn nhất TPHCM, bánh kẹo, mứt Tết đã được bày bán tại nhiều quầy sạp. Phần lớn bánh kẹo, hạt khô đều được đựng trong hũ lớn, bịch nilông thô sơ, không có thông tin nơi sản xuất, hạn sử dụng, thành phần mà chỉ được ghi sơ sài thông tin bằng bút lông. Những loại mứt như dừa, mận, chà là… được đậy sơ sài bằng tấm ni-lon mỏng. Hàng hóa chủ yếu bán xá (cân ký), giá từ vài chục đến vài trăm nghìn/kg, tùy loại.

Ở các khu chợ công nhân gần Khu công nghiệp Tân Tạo, khu chế xuất Linh Trung, Linh Xuân…, bánh kẹo, lạp xưởng, cá khô… được bày bán ngay trên nền đất hoặc sạp hàng tạm bợ và không được che chắn. Nhiều loại bánh mứt Tết nhuộm màu sặc sỡ, phơi trần bên lề đường bụi bặm nhưng vẫn hút khách. “Mua về ăn thôi, ngon rẻ là được, không cần nhãn mác” - chị Minh (38 tuổi, công nhân may) nói.

Lý do hàng nhái vẫn có “đất sống”

Chủ một số doanh nghiệp cho biết, khi phát hiện sản phẩm của mình bị làm nhái, họ ngại làm đơn gửi cơ quan chức năng do quy trình, thủ tục xử lý rườm rà, mất nhiều thời gian. Chưa kể còn bị tác dụng ngược, khi người tiêu dùng e ngại hàng nhái sẽ tẩy chay cả hàng thật.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho rằng, thực trạng nhiều sản phẩm được thiết kế “na ná” các thương hiệu nổi tiếng nhằm cố tình gây nhầm lẫn cho người mua, trục lợi từ uy tín của các nhãn hàng lớn.

Một quầy hàng bánh mứt Tết tại chợ An Đông

Trước tình hình này, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường kêu gọi các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu vi phạm cần chủ động phản hồi thông qua các kênh bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc báo cáo trực tiếp cho lực lượng chức năng. Dựa trên những cơ sở đó, cơ quan quản lý sẽ lập kế hoạch thẩm tra, xác minh và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật để làm sạch môi trường kinh doanh.

Liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ông Huy nói thêm, Chi cục đang tăng cường phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, đại diện thương hiệu và các đơn vị luật pháp về sở hữu trí tuệ để tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo chuyên sâu. Mục tiêu trọng tâm là trang bị kỹ năng phân biệt hàng thật, hàng giả và nhận diện các thủ đoạn nhái nhãn hiệu tinh vi đang lưu thông trên thị trường.