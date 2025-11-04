Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TPHCM thực hiện cao điểm đợt truy quét hàng giả, hàng nhái

Uyên Phương
TPO - Ngày 4/11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại qua hình thức kinh doanh truyền thống; đặc biệt là trên các nền tảng thương mại điện tử.

Đơn cử như liên tục trong hai ngày 28 và 29/10, Đội QLTT số 16 thuộc Chi cục QLTT TPHCM đã kiểm tra đột xuất ba hộ kinh doanh tại xã Củ Chi, xã Tân An Hội và xã Phú Hòa Đông. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, thắt lưng, dép… mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Các sản phẩm bị tạm giữ gồm kem dưỡng da, nước hoa, thắt lưng giả da… cùng nhiều hàng hóa không ghi nhãn hoặc ghi nhãn sai quy định. Tổng cộng 145 đơn vị sản phẩm, trị giá hơn 28 triệu đồng. Tất cả đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Nhiều loại nước hoa bị làm giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng bị phát hiện, thu giữ
QLTT TPHCM liên tục ra quân truy quét hàng giả, hàng nhái

Đội QLTT số 16 đã trình lãnh đạo Chi cục QLTT TPHCM ban hành quyết định xử phạt hành chính các cơ sở vi phạm về hành vi buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Thời gian tới, lực lượng QLTT TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm; đồng thời tuyên truyền để người dân nhận diện và tránh mua phải hàng kém chất lượng.

Uyên Phương
