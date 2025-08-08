Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Bắt giữ nhiều lô hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam đi Mỹ

Xuân Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục Hải quan cho biết đã phát hiện và bắt giữ nhiều lô hàng xuất khẩu các sản phẩm như tỏi, mỏ hàn điện, ghế gấp có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi Mỹ.

Ngày 8/8, Cục Hải quan thông tin về tình trạng hàng nhập lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đang diễn biến phức tạp.

Trong nội địa, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) vẫn công khai ở nhiều nơi, gia tăng trên môi trường thương mại điện tử với quy mô lớn, thời gian dài, nhất là với nhóm hàng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, như thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng…

Các đối tượng lợi dụng các tuyến, địa bàn ở trên biển và đường bộ để buôn lậu và gian lận thương mại. Trong đó, tuyến biển vẫn chiếm tỷ trọng vi phạm lớn nhất với 899 vụ chiếm 50,2% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý. Hàng hóa tập trung chủ yếu qua các cảng biển quan trọng như: Vạn Gia, Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ, Tân Vũ, VIP Green, Cát Lái, ICD Phước Long, Hiệp Phước, Vict, Cái Mép…

Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép mặt hàng dầu diesel, than cám, mỹ phẩm, thực phẩm diễn ra tại một số khu vực vùng biển Đông Bắc, miền Trung. Các đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp và dài, vùng nước rộng lớn, thời gian cao điểm để vận chuyển trái phép hàng hoá các mặt hàng như thực phẩm đông lạnh, thủy sản, con giống, gia cầm, than, xăng dầu, mỹ phẩm... Điển hình là các vụ việc phát hiện, bắt giữ nhiều lô hàng xuất khẩu (gồm các mặt hàng như tỏi, mỏ hàn điện, ghế gấp) có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi Mỹ.

7366457.jpg
Lực lượng Hải quan phát hiện nhiều lô hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam xuất sang Mỹ.

Tuyến đường bộ, theo Cục Hải quan, trong tháng 7 đã phát hiện, đấu tranh bắt giữ 669 vụ tập trung tại các tuyến biên giới Việt - Trung và Việt - Campuchia. Các đối tượng lợi dụng chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu; chính sách ưu đãi cho cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới các mặt hàng cấm, hàng có trị giá cao như: ngoại tệ, thuốc lá, điện thoại di động...

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, từ ngày 15/6 - 14/7, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý là 1.790 (tăng 194 vụ, tương đương 11,7%) so với cùng kỳ năm trước; trị giá hàng hoá vi phạm ước tính 1.481 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến giữa tháng 7, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 10.351 vụ; trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 15.095 tỷ đồng; đồng thời khởi tố 10 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 68 vụ.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch thương mại trong 7 tháng đạt 514,7 tỷ USD (tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 262,4 tỷ USD (tăng 14,8%) và nhập khẩu đạt 252,2 tỷ USD (tăng 17,9%). Thặng dư thương mại đạt 10,2 tỷ USD, giảm 30,3%.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tính đến hết tháng 7 đạt 261.376 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuân Phong
#Cục Hải quan #vận chuyển hàng lậu #hàng hóa trái phép #hàng giả #kém chất lượng

Xem thêm

Cùng chuyên mục