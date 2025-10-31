Đột kích 3 cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả, thu giữ hàng nghìn sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng

TPO - Thực hiện kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã đồng loạt triển khai khám xét 2 cơ sở sản xuất và 1 kho hàng thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng… cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất hàng giả. Số hàng giả được xác định có giá trị tương đương hàng thật lên đến nhiều tỷ đồng.

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM thông tin về vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh lân cận.

Hình ảnh tại nơi điều chế, pha chế mỹ phẩm giả vừa bị triệt phá. Ảnh C.A

Động thái này diễn ra trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện tại số 20 đường Kênh 4 (phường Tân Tạo, TP.HCM) có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Xác minh ban đầu xác định Nguyễn Đức Khánh (sinh năm 1982, ngụ xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh) là người cầm đầu, thuê nhiều người tổ chức pha chế, đóng gói, đưa hàng giả ra thị trường tiêu thụ.

Bên trong cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả vừa bị triệt phá. Ảnh C.A

Ngoài cơ sở tại TP.HCM, Khánh còn điều hành một xưởng sản xuất khác ở Tây Ninh. Hỗ trợ Khánh tiêu thụ hàng giả là Khổng Đức Hồng (sinh năm 1992, ngụ phường Bình Trị Đông, TP.HCM) và Bùi Thị Mộng Thu (sinh năm 1987, thường trú tại tỉnh Vĩnh Long). Nhóm đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội, các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng bá, giao hàng giả đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt khám xét ba địa điểm gồm hai cơ sở sản xuất và một kho hàng.

Các sản phẩm mỹ phẩm giả thu được tại cơ sở. Ảnh C.A

Tại hiện trường, công an thu giữ hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng…, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất. Số hàng giả bị thu giữ có giá trị tương đương hàng thật lên tới nhiều tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Khánh, Khổng Đức Hồng và Bùi Thị Mộng Thu để điều tra về hành vi, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các hành vi liên quan.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam. Ảnh C.A

Kết quả trên thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm kinh tế của Công an TP.HCM trong đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, hàng giả; góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.