Pháp luật

Google News

Bắt nhóm điều hành quán bar, mua bán hàng chục nghìn quả 'bóng cười' tại TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Theo điều tra ban đầu, mỗi tháng quán nhập từ 50–200 bình khí N₂O (loại 2kg) với giá 2,3–4,3 triệu đồng/bình. Trong sáu tháng đầu năm 2025, nhóm này đã bán ra hơn 65.500 quả bóng cười, thu lợi bất chính gần 7 tỷ đồng.

Ngày 31/10, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá một tụ điểm bán khí cười (N₂O) hoạt động trái phép tại quán bar Destiny (số 16 Quốc Hương, phường An Khánh).

Qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện cơ sở này tàng trữ 21 bình khí N₂O và 40 quả bóng cười chưa sử dụng. Quán có 6 nhân viên, do Trương Ngọc Ẩn (sinh năm 1990) làm chủ, cùng các đồng phạm Sử Hữu Minh Kha, Nguyễn Diệp Huy và Lương Mộc Hân điều hành, quản lý, thu ngân.

anh-1-destiny.jpg
Các đối tượng bị bắt tại vụ án. Ảnh C.A

Các đối tượng sử dụng nhiều nhóm Zalo, Viber để trao đổi, đặt mua khí N₂O và thống kê doanh thu hằng ngày. Quán bố trí khu vực riêng phục vụ bóng cười, hoạt động 24/24, chủ yếu đón khách sau 23 giờ để đối phó với cơ quan chức năng. Khi bị kiểm tra, nhân viên được chỉ đạo cất giấu bình khí.

Theo điều tra ban đầu, mỗi tháng quán nhập từ 50–200 bình khí N₂O (loại 2kg) với giá 2,3–4,3 triệu đồng/bình. Trong sáu tháng đầu năm 2025, nhóm này đã bán ra hơn 65.500 quả bóng cười, thu lợi bất chính gần 7 tỷ đồng.

Doanh thu từ bóng cười được ghi chép nội bộ, không kê khai sổ sách, và các đối tượng còn thay đổi tên mặt hàng trong menu, hóa đơn để che giấu hành vi vi phạm.

anh-3-destiny.jpg
anh-2-destiny.jpg
Các đối tượng cùng tang vật thu được. Ảnh C.A

Các đối tượng khai biết rõ bóng cười là hàng cấm, gây hại sức khỏe nhưng vẫn kinh doanh. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng nêu trên về tội “Buôn bán hàng cấm”, đồng thời mở rộng điều tra đường dây cung cấp khí N₂O trên địa bàn.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng, buôn bán khí N₂O, vì đây là mặt hàng bị Nhà nước cấm do gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và trật tự xã hội.

Trước đó, Công an TPHCM liên tục triệt phá nhiều nhà hàng, quán bar kinh doanh bóng cười. Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc Anh (37 tuổi, biệt danh Miss Audition 2006) cùng 4 đồng phạm khác bị công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (khí cười) trái phép tại quán bar Lava...

Nguyễn Dũng
