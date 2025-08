Phá ổ nhóm bán bóng cười tại quán bar ở phố Bùi Viện

TPO - Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can trong đường dây buôn bán khí N2O trái phép tại quán bar S Pub trên đường Bùi Viện. Dưới hình thức kinh doanh cocktail, nhóm này tổ chức bán bóng cười cho khách sử dụng tại chỗ, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 bị can để điều tra về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Huỳnh Văn Lực (ngoài cùng bên trái) cùng 7 bị can tại cơ quan công an.

Các bị can gồm: Huỳnh Văn Lực (SN 2005, quê An Giang), Nguyễn Văn Đương (SN 1986), Lê Thị Đầy (SN 1990, cùng quê Cà Mau), Nguyễn Mai Bảo Ngọc (SN 2009), Trần Thùy Dương (SN 2001, cùng ngụ TPHCM), Tăng Kim Ngân (SN 2006), Trần Thị Mỹ Xuyến (SN 2006, cùng quê Đồng Tháp) và Lê Triệu Hoàng (SN 2006, quê Đắk Lắk).

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 11/7, Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Bến Thành kiểm tra hành chính hộ kinh doanh An Kim S Louge (tên thường gọi là S Pub), địa chỉ: 25-27-29 Bùi Viện (phường Bến Thành) do Lực đứng tên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Quán bar S Pub bán bóng cười công khai cho khách.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại địa điểm đang tổ chức hoạt động buôn bán khí N2O (hay còn gọi là khí cười) trái phép, thu giữ hàng trăm bình khí các loại, bóng cao su, dụng cụ sang chiết chuyên dụng, cùng nhiều tang vật liên quan đến việc phục vụ khí cười cho khách hàng sử dụng tại chỗ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2024, Lực cùng đồng phạm thuê tầng hầm của tòa nhà tại địa chỉ: 25-27-29 Bùi Viện (phường Bến Thành) mở quán “S Pub”, để hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nghe nhạc.

Do kinh doanh không đem lại lợi nhuận nên từ tháng 9/2024 đến nay, Lực cùng đồng phạm bắt đầu chuyển sang kinh doanh kết hợp mô hình bán khí cười N2O trái phép dưới dạng bóng cười cho khách hàng đến quán sử dụng hút vào cơ thể, nghe nhạc, uống rượu, bia tạo cảm giác hưng phấn nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Tang vật vụ án.

Hoạt động mua bán bóng cười được ngụy trang bằng hình thức “Cocktail BL và Combo Cocktail BL” trong hóa đơn thanh toán tại quán bar và có hệ thống nhân sự phục vụ chuyên nghiệp, phân công chặt chẽ từ chiết nạp, giao bóng, phục vụ khách đến ghi nhận doanh thu. Từ tháng 9/2024 đến nay, ước tính tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các cá nhân liên quan khác trong đường dây để xử lý theo quy định.