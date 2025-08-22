Nhà hàng nổi tiếng ở TPHCM thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng từ bán chui bóng cười

TPO - Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng phần mềm bán hàng “mã hóa” khí cười thành tên đồ uống, tổ chức bán ở khu vực kín, thanh toán linh hoạt qua chuyển khoản cá nhân và điều hành qua nhóm Zalo. Với thủ đoạn này, nhóm đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 22/8, Công an TPHCM cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến việc tổ chức buôn bán, cho khách sử dụng khí N₂O (thường gọi “khí cười”) tại cơ sở 90’s House, số 90 – 92 Lê Thị Riêng (quận 1 cũ).

Tang vật thu được tại cơ sở 90’s House

Trước đó, lúc 22h40 ngày 01/8, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Bến Thành kiểm tra hành chính cơ sở 90’s House. Tại nhiều phòng VIP, lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên đang phục vụ khách hít khí cười bằng bóng cao su.

Tang vật thu giữ gồm 27 bình kim loại chứa khí N₂O loại 3kg, hơn 10.000 quả bóng cao su đã và chưa sử dụng cùng nhiều thiết bị liên quan.

Điều tra ban đầu cho thấy cơ sở này tổ chức hoạt động buôn bán khí N₂O tinh vi, khép kín: sản phẩm được mã hóa trên phần mềm bán hàng bằng tên gọi các loại đồ uống, combo; khách chỉ được phục vụ tại khu vực kín ở tầng 6 và tầng 7; tiền được thanh toán bằng nhiều hình thức, trong đó có chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân; các giao dịch được ghi nhận, báo cáo qua nhóm zalo. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã xác định và làm rõ vai trò của nhiều đối tượng trong đường dây này, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng gồm: Du Nguyễn Gia Hoài Thương - Tổng quản lý, điều hành trực tiếp; Hà Trí Nguyên: Giám sát, phân công nhân viên, kiểm soát khu vực phục vụ; Nguyễn Ngọc Ân: Tổ trưởng phục vụ, tiếp nhận và phân phối đơn hàng khí cười;

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án

Nguyễn Hà Minh Thy: Thu ngân, in hóa đơn, thu tiền, báo cáo doanh thu; Đặng Hoàng Phong: Quản lý kho khí N₂O; Nguyễn Ngọc Anh Tiền: vận chuyển bình khí từ kho lên phòng; Bùi Như Quỳnh, Vương Lê Hoàng, Nguyễn Quốc Thái, Võ Thành Long - nhân viên phục vụ, trực tiếp bơm khí vào bóng cho khách. Ngoài ra, nhiều cá nhân khác có liên quan cũng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.