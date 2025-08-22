Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nữ sinh viên tử vong trên đường đi học tại TPHCM

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Sáng 22/8, trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1A cũ), phường Thới An, TPHCM xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy, khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu khoảng 6h30 cùng ngày, xe buýt số 32 biển số 51B-238.94 (tuyến Bến xe Miền Tây - Bến xe Ngã Tư Ga) lưu thông trên đường Đỗ Mười (đoạn qua phường Thới An, quận 12 cũ) thì va chạm với xe máy đi cùng chiều. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe buýt cán qua người, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08) nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm trên trục đường chính, giao thông ùn tắc kéo dài nhiều km.

Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân nằm cạnh thi thể, xe buýt dừng cách đó khoảng 3 m. Trên mặt đường còn có vết dầu nhớt loang rộng.

Theo người nhà, nạn nhân là sinh viên năm 3, khoa Quản trị du lịch và lữ hành, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM). Sáng nay, em đang trên đường đến trường thì gặp nạn.

Hiện cơ quan chức năng trích xuất camera an ninh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
