Triệt phá băng nhóm tín dụng đen ép con nợ thế chấp ảnh khỏa thân

TPO - Khi nạn nhân chậm trả lãi, chúng dùng những hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp, phát tán lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân, thậm chí kéo đến tận nhà để đe dọa. Bước đầu, công an xác định có ít nhất 10 phụ nữ là nạn nhân.

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá nhiều đường dây cho vay lãi nặng, bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có nhóm do Hoàng Ngọc Sơn (32 tuổi, ngụ TPHCM) cầm đầu.

Ảnh minh họa

Theo điều tra, Sơn và đồng bọn cho vay với lãi suất từ 240% đến 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Để tiếp cận con mồi, nhóm này hoạt động qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội như Zalo, Facebook.

Thủ đoạn của nhóm này là yêu cầu người vay – chủ yếu là phụ nữ – cung cấp ảnh, clip khỏa thân hoặc quyền truy cập iCloud để làm “tài sản thế chấp”. Khi nạn nhân chậm trả lãi, chúng dùng những hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp, phát tán lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân, thậm chí kéo đến tận nhà để đe dọa.

Bước đầu, công an xác định có ít nhất 10 phụ nữ là nạn nhân.

Ngoài ra, PC02 còn triệt phá một băng nhóm tín dụng đen khác hoạt động theo mô hình gia đình, do Nguyễn Thị Kim Cúc (39 tuổi, quê Đồng Nai) cầm đầu cùng ba đồng phạm Trần Bình Gi (35 tuổi), Nguyễn Văn Chí (31 tuổi, em ruột Cúc) và Lý Quốc Tịnh (24 tuổi, quê Cần Thơ).

Theo hồ sơ, từ năm 2021, Cúc và chồng (đã qua đời) đã cho nhiều người vay tiền theo hình thức "đóng lãi đứng". Dù chồng đã mất, Cúc vẫn tiếp tục hoạt động này. Sau đó, Cúc cùng Gi, Chí, Tịnh tiếp tục đường dây cho vay.

Nhóm này cho vay với lãi suất từ 120% đến 360%/năm, giữ giấy tờ tùy thân của con nợ, đe dọa khi không trả đúng hạn, thu lợi bất chính hơn 660 triệu đồng.

Hiện các vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra.