Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệt phá băng nhóm tín dụng đen ép con nợ thế chấp ảnh khỏa thân

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi nạn nhân chậm trả lãi, chúng dùng những hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp, phát tán lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân, thậm chí kéo đến tận nhà để đe dọa. Bước đầu, công an xác định có ít nhất 10 phụ nữ là nạn nhân.

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá nhiều đường dây cho vay lãi nặng, bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có nhóm do Hoàng Ngọc Sơn (32 tuổi, ngụ TPHCM) cầm đầu.

chatgpt-image-11-01-39-22-thg-8-2025.png
Ảnh minh họa

Theo điều tra, Sơn và đồng bọn cho vay với lãi suất từ 240% đến 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Để tiếp cận con mồi, nhóm này hoạt động qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội như Zalo, Facebook.

Thủ đoạn của nhóm này là yêu cầu người vay – chủ yếu là phụ nữ – cung cấp ảnh, clip khỏa thân hoặc quyền truy cập iCloud để làm “tài sản thế chấp”. Khi nạn nhân chậm trả lãi, chúng dùng những hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp, phát tán lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân, thậm chí kéo đến tận nhà để đe dọa.

Bước đầu, công an xác định có ít nhất 10 phụ nữ là nạn nhân.

Ngoài ra, PC02 còn triệt phá một băng nhóm tín dụng đen khác hoạt động theo mô hình gia đình, do Nguyễn Thị Kim Cúc (39 tuổi, quê Đồng Nai) cầm đầu cùng ba đồng phạm Trần Bình Gi (35 tuổi), Nguyễn Văn Chí (31 tuổi, em ruột Cúc) và Lý Quốc Tịnh (24 tuổi, quê Cần Thơ).

Theo hồ sơ, từ năm 2021, Cúc và chồng (đã qua đời) đã cho nhiều người vay tiền theo hình thức "đóng lãi đứng". Dù chồng đã mất, Cúc vẫn tiếp tục hoạt động này. Sau đó, Cúc cùng Gi, Chí, Tịnh tiếp tục đường dây cho vay.

Nhóm này cho vay với lãi suất từ 120% đến 360%/năm, giữ giấy tờ tùy thân của con nợ, đe dọa khi không trả đúng hạn, thu lợi bất chính hơn 660 triệu đồng.

Hiện các vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#tín dụng đen #TPHCM #bắt giữ #uy hiếp con nợ #hình ảnh khỏa thân #băng nhóm tội phạm #hoạt động tín dụng đen

Xem thêm

Cùng chuyên mục