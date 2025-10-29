Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện loại đinh mới rải trên đường ở TPHCM, vô hiệu hóa các xe hút đinh

Nguyễn Dũng
TPO - Chỉ sau 2 lượt quét, tổ công tác gồm Đội CSGT An Sương, Công an phường An Phú Đông và các tình nguyện viên đã thu gom gần 2 kg đinh và vật sắc nhọn. Trong đó có loại thép hình thoi bằng inox, không thể hút bằng nam châm, buộc lực lượng phải lượm thủ công bằng tay để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngày 29/10, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an TPHCM cho biết, trước tình trạng “đinh tặc” tái xuất trên tuyến Quốc lộ 1 (nay là đường Đỗ Mười, đoạn qua phường An Phú Đông, TP.HCM), Đội CSGT An Sương đã phối hợp cùng lực lượng địa phương và nhóm tình nguyện tổ chức hút đinh, xử lý các điểm nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Theo Phòng CSGT, trong những ngày gần đây, lực lượng CSGT ghi nhận nhiều vật sắc nhọn, đinh thép xuất hiện dày đặc trên làn đường hỗn hợp, đoạn từ cầu Bình Phước đến ngã tư Vườn Lài. Các vật thể này không chỉ gây nguy hiểm cho người đi xe máy mà còn đe dọa an toàn giao thông và trật tự xã hội trên toàn tuyến.

7166980082824.jpg
Xe hút đinh của đội tình nguyện hoạt động sáng 29/10

Tối 28/10 và sáng 29/10, tổ công tác gồm Đội CSGT An Sương, công an phường An Phú Đông và các tình nguyện viên đã ra quân làm sạch mặt đường, thu gom gần 2 kg đinh và vật sắc nhọn chỉ sau hai lượt quét.

z7165993306182-545e5fe119962551217a1c0ed90eac67.jpg
Nhiều vị trí được phát hiện có đinh mới rải, trong đó có loại thép hình thoi bằng inox, không thể hút bằng nam châm, buộc lực lượng phải lượm thủ công bằng tay để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Song song đó, CSGT An Sương phối hợp công an địa phương kiểm tra các cơ sở vá vỏ, sửa xe trên tuyến đường, tuyên truyền và nhắc nhở chủ cơ sở chấp hành pháp luật, không rải đinh hoặc có hành vi phá xe để trục lợi. Một số điểm nghi vấn đã được mời làm việc để xác minh, răn đe.

z7166978162952-1064d69f5e7b157c74061aefa3a5e513.jpg
Lực lượng chức năng tuyên truyền đến một cơ sở sửa xe trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Đội CSGT An Sương, đơn vị sẽ duy trì hoạt động hút đinh định kỳ trên các tuyến trọng điểm và tiếp tục phối hợp chính quyền phường, đoàn thể, tình nguyện viên nhằm ngăn chặn tận gốc vấn nạn “đinh tặc”.

Đồng thời, đơn vị khuyến cáo người dân chủ động báo tin cho công an hoặc CSGT khi phát hiện đối tượng khả nghi, cơ sở sửa xe có dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý.

“Đinh tặc” không chỉ là hành vi trục lợi mà còn là tội ác đe dọa sinh mạng người dân. Sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp trả lại an toàn cho từng bánh xe lăn trên đường phố Sài Gòn – vị đại diện Đội CSGT An Sương nhấn mạnh.

Nguyễn Dũng
