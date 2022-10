Chàng trai xứ Nghệ làm xe tự chế hút đinh trên hành trình đi bộ xuyên Việt

TPO - Từng chứng kiến nhiều tai nạn thương tâm do “đinh tặc” gây ra, chàng trai xứ Nghệ quyết tâm thực hiện “Hành trình đi bộ xuyên Việt, hút đinh 63 tỉnh thành” với mong muốn sẽ góp một phần nhỏ đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Với niềm đam mê du lịch kết hợp làm thiện nguyện, Trần Đức Trung (SN 1989, trú ở xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tích góp một số tiền, lên kế hoạch thực hiện: "Hành trình đi bộ xuyên Việt, hút đinh 63 tỉnh thành”.

Để thực hiện chuyến đi này, anh Trung đã tự mày mò thiết kế chiếc xe 3 bánh có gắn thanh nam châm dài khoảng 60 - 70cm dưới gầm để có thể hút được đinh, sắt vụn trên những tuyến đường anh đi bộ qua.

“Trước đây, tôi từng gặp rất nhiều người bị hỏng xe do đinh, sắt vụn trên đường gây ra, thậm chí có nhiều trường hợp bị tai nạn rất thương tâm. Do vậy, chuyến đi này, bên cạnh việc khám phá và trải nghiệm đất nước Việt Nam xinh đẹp, tôi mong muốn sẽ góp một phần nhỏ vào việc đảm bảo an toàn giao thông cho người dân”, anh Trung bộc bạch.

Chàng trai xứ Nghệ bắt đầu cuộc hành trình của mình từ ngày 18/9/2022, đến nay gần 2 tháng và đã đi qua 13 tỉnh, thành ở phía Nam gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và Long An. Quãng đường anh đã đi được hơn 935km và hút tới hơn 6kg đinh sắt vào chiếc xe gắn nam châm.

"Mỗi ngày, tôi đi được khoảng 30km, có những ngày 40km, chủ yếu di chuyển trên các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ. Đây là những tuyến đường sẽ có rất nhiều đinh và sắt cũng như các vật kim loại sắc nhọn bị rơi rớt trên đường. Số lượng đinh và sắt thu gom được nhiều hay ít tuỳ vào những tuyến đường khác nhau”, chàng trai 8x chia sẻ.

Nói về những khó khăn trong hành trình đi bộ hút đinh, anh Trung cho hay: "Khó khăn với tôi là chỗ ngủ vào mỗi buổi tối. Còn ban ngày tôi được khá nhiều người dân ủng hộ bằng những lời động viên và hỗ trợ nước uống cũng như thực phẩm và tiền. Còn về chi phí đi lại, nếu hết tiền, tôi xin việc làm để có kinh phí tiếp tục hành trình”.

Bên cạnh việc hút đinh, trong chuyến hành trình đặc biệt của mình, Trung còn chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn anh gặp trên đường đi, truyền cảm hứng và tạo động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Theo tính toán quãng đường đi, dự kiến Tết năm nay anh Trung sẽ ăn Tết ở tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, chàng trai sẽ tiếp tục cuộc hành trình và đích hướng đến cuối cùng của anh là TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Anh Trung dự kiến khoảng thời gian thực hiện chuyến du lịch “đặc biệt” này kéo dài trong 3 năm.

"Thi thoảng cũng có người bảo tôi có vấn đề nhưng tôi không để tâm. Với tôi, điều quan trọng nhất là đến giờ tôi vẫn giữ vững mục đích coi chuyến đi này như một chuyến đi du lịch, dạo chơi trong cuộc đời mình. Vừa được khám phá, trải nghiệm, lại vừa giúp đỡ người dân lưu thông trên các tuyến đường tôi đi qua được an toàn hơn. Sau khi kết thúc hành trình này, tôi sẽ về quê lấy vợ”, anh Trung tâm sự.