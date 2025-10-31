Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Va chạm xe tải, đôi nam nữ đi xe máy thương vong

Nguyễn Dũng
TPO - Cú tông cực mạnh khiến xe máy cùng đôi nam nữ văng xa hơn chục mét. Cô gái tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên bị thương nặng nằm trên vỉa hè và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 31/10, tại ngã tư Lê Đức Thọ – Phạm Huy Thông (phường An Nhơn, TPHCM) xảy ra vụ va chạm giữa ô tô tải và xe máy khiến hai người đi xe máy thương vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô tải mang biển số TPHCM lưu thông trên đường Lê Đức Thọ hướng từ phường Hạnh Thông đi phường An Hội Đông. Khi đến ngã tư giao với đường Phạm Huy Thông, xe tải va chạm mạnh với xe máy tay ga do nam thanh niên điều khiển, chở theo một cô gái.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông cực mạnh khiến xe máy cùng đôi nam nữ văng xa hơn chục mét. Cô gái tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên bị thương nặng nằm trên vỉa hè và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an địa phương đã có mặt phong toả hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành.

Vụ tai nạn xảy ra giữa ngã tư đông phương tiện khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ. Lực lượng chức năng đang trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân và xác định danh tính các nạn nhân.

Nguyễn Dũng
