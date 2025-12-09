Mở đợt cao điểm chống hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm

TPO - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường nội địa, tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, phối hợp với cơ quan liên quan xử lý nghiêm tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng phương án, triển khai kiểm tra nghiêm ngặt trên toàn bộ các tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và các đường mòn, lối mở giáp biên. Các khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới và hệ thống phân phối trong nước đều nằm trong diện tăng cường giám sát, nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp cao điểm mua sắm cuối năm.

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo lực lượng Hải quan nâng mức kiểm soát tại cửa khẩu, áp dụng đồng bộ nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, chuyển giá, trốn thuế, rửa tiền và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; tăng cường nhân lực phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng và các lực lượng khác để xử lý những vụ việc phức tạp trên các tuyến trọng điểm.

Lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu tăng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa lưu thông.

Đối với thị trường nội địa, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với UBND các tỉnh, thành theo dõi sát diễn biến cung - cầu, nhất là các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tăng mạnh dịp cuối năm. Sở Công Thương các địa phương phải chủ động đề xuất biện pháp ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng găm hàng, thiếu hàng hoặc tăng giá bất thường.

Bộ Công Thương cũng được yêu cầu giao lực lượng quản lý thị trường phối hợp với lực lượng địa phương tăng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa lưu thông; xử lý nghiêm hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Bộ Công Thương được yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng rà soát chặt chẽ các sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội và website bán hàng giá rẻ xuyên biên giới; kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh trái phép, bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu.

Ban Chỉ đạo 389 các địa phương được giao nhiệm vụ tăng cường lực lượng kiểm tra tại chợ, siêu thị, kho hàng, trung tâm logistics, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về chất lượng, nhãn mác, niêm yết giá và quyền sở hữu trí tuệ. Các mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng Tết như thực phẩm, thuốc lá, đồ uống, quần áo, hàng điện tử sẽ nằm trong diện ưu tiên kiểm tra.