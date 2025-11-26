Phát hiện loạt túi xách giả mạo hàng hiệu

TPO - Ngày 26/11, Cục Hải quan cho biết, Chi cục Điều tra chống buôn lậu vừa liên tiếp triệt phá nhiều vụ chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh, cho thấy thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi và có tổ chức.

Nổi bật là vụ việc lực lượng Hải quan phát hiện, ngăn chặn một lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cất giấu bên trong trên 2.000 sản phẩm túi xách, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu như Louis Vuitton, Chanel, Hermes và Crocs.

Theo khai báo, lô hàng gồm 39 mục hàng; song kiểm tra thực tế cho thấy ngoài 39 mục phù hợp, còn phát sinh nhiều mặt hàng không khai báo. Trong đó có bốn mục hàng có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ với số lượng lớn: 1.800 đôi dép trẻ em Crocs, 175 túi xách Louis Vuitton, 65 túi xách Chanel và 125 túi xách Hermes, toàn bộ đều là hàng mới 100%. Cơ quan Hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Các túi xách giả mạo thương hiệu Chanel vừa bị lực lượng Hải quan phát hiện.

Trước đó, tại tuyến quá cảnh Trung Quốc - Campuchia qua cửa khẩu Hữu Nghị, lực lượng Hải quan đã phát hiện lô hàng cất giấu hơn 2.000 sản phẩm giày dép, balo, váy áo giả mạo nhãn hiệu Crocs, Nike, Balmain, trên nhãn ghi “made in Viet Nam”, cùng với 11.500 sản phẩm tai nghe điện thoại giả mạo nhãn hiệu OPPO.

Theo khai báo, hàng hóa trong lô hàng này gồm 15 mục; nhưng kiểm tra thực tế cho thấy chỉ 1/15 mục phù hợp khai báo. Trong 14 mục còn lại, tám mục khai thừa hoặc thiếu so với thực tế, sáu mục hoàn toàn không có hàng. Đáng chú ý, kiểm tra còn phát hiện thêm 21 mục hàng không có trong khai báo, trong đó năm mục có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm 1.100 đôi dép nhựa xốp giả Crocs, 50 bộ váy áo giả Balmain, 50 đôi giày thể thao và 900 balo giả Nike, cùng 11.500 tai nghe điện thoại giả OPPO.

Theo Cục Hải quan, kết quả kiểm tra trong thời gian qua cho thấy tình trạng gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu trên tuyến quá cảnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là với nhóm hàng thời trang, phụ kiện và điện tử, các mặt hàng dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao.