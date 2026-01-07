Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh những tuyến đường chằng chịt hố sâu khiến tài xế ở TPHCM khóc thét

Hương Chi

TPO - Trên địa bàn TPHCM hiện có nhiều tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, chằng chịt ổ gà, hố sâu nhưng chưa được sửa chữa, khắc phục khiến cánh tài xế nơm nớp lo sợ vì chỉ cần mất tập trung trong tích tắc là có nguy cơ xảy ra tai nạn.

tp-duong-5.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tại TPHCM hiện có không ít những tuyến đường bị xuống cấp, hư hỏng đang là nỗi ám ảnh﻿ của người dân, nhất là các tài xế.
duong-1.jpg
Trong số đó, đường Trịnh Hoài Đức (phường Tân Hiệp) chằng chịt ổ gà và hố sâu, gây nguy hiểm﻿ cho người tham gia giao thông.
tp-duong-3.jpg
Mặt đường Trịnh Hoài Đức hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều hố sâu, chằng chịt ổ voi, ổ gà﻿ gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.
duong-4.jpg
Chia sẻ với phóng viên, người dân sinh sống, kinh doanh bên đường Trịnh Hoài Đức cho biết, đường hư hỏng nhưng chưa được đầu tư nâng cấp﻿ nên thường xảy ra tai nạn. Để tránh nguy hiểm cho người đi đường, một số người dân tự mang đất, đá đến san lấp hố sâu để tránh nguy hiểm cho người tham gia giao thông vào buổi tối.
duong-6.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, đường Trịnh Hoài Đức là một trong những trục giao thông chính đi qua nhiều khu dân cư và hàng trăm doanh nghiệp sản xuất. Tuyến đường﻿ hiện chỉ có 2 làn xe, chưa có cống thoát nước, vỉa hè...
tp-duong-hl.jpg
“Mỗi khi trời mưa, các hố sâu bị ngập, phương tiện đi lại rất khó khăn. Ô tô di chuyển với tốc độ 5km/h, trong khi xe máy phải đi sát lề đường. Các hộ gia đình sinh sống, kinh doanh hai bên đường gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi mong con đường sớm được nâng cấp”- ông Tuấn (ngụ phường Tân Hiệp) nói.
tp-duong.jpg
Đường Trịnh Hoài Đức﻿ tại điểm giao với đường ĐT.746, gần Bệnh viện Bến Sắn bị hỏng nặng, người dân đi lại rất vất vả. Ban đêm thiếu ánh sáng nên người đi đi đường rất dễ bị té ngã.
duong-trinh.png
Đường Trịnh Hoài Đức (HL418, đường chỉ đỏ) là tuyến giao thông huyết mạch kết nối từ ĐT.746 đến ĐT.747
duong-hl-1.jpg
Một trong những tuyến đường khác gây ám ảnh cho người dân không kém là đường HL410﻿, qua địa bàn phường Bình Cơ.
duong-hl-3.jpg
tp-duong-hl-00.jpg
Đường HL410 xuất hiện nhiều hố sâu, phương tiện lưu thông nếu không quan sát kỹ rất dễ gây ra tai nạn.
duong-hl-2.jpg
Đường xuống cấp gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
duong-hl-4.png
Đường HL418 - đường chỉ đỏ kết nối ĐT.742 đến ĐT.747A.

Liên quan đến hướng khắc phục hai tuyến đường kể trên, lãnh đạo UBND phường Tân Hiệp, phường Bình Cơ cho biết, trước mắt phường đã vận động xã hội hóa để đổ bê tông, dặm vá những điểm bị hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện đi lại. Về lâu dài, lãnh đạo các phường cho biết, việc nâng cấp đường thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Tân Uyên - TPHCM. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đã thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo UBND TPHCM để tiến hành nâng cấp.

Hương Chi
#đường xuống cấp #TPHCM #an toàn giao thông #ổ gà #tai nạn

