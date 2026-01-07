Cận cảnh những tuyến đường chằng chịt hố sâu khiến tài xế ở TPHCM khóc thét

Liên quan đến hướng khắc phục hai tuyến đường kể trên, lãnh đạo UBND phường Tân Hiệp, phường Bình Cơ cho biết, trước mắt phường đã vận động xã hội hóa để đổ bê tông, dặm vá những điểm bị hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện đi lại. Về lâu dài, lãnh đạo các phường cho biết, việc nâng cấp đường thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Tân Uyên - TPHCM. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đã thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo UBND TPHCM để tiến hành nâng cấp.