TPHCM chỉ đạo khẩn trương khắc phục đường tài xế chỉ dám chạy 20km/h

TPO - Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp, hư hỏng, xuất hiện nhiều “ổ gà”. Trong đó có đường kết nối với tỉnh Đồng Nai tốc độ tối đa từ 60km/h đến 80km/h song tài xế chỉ dám chạy 20km/h.

Ngày 15/11, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp, hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông.

Trước đó, sau khi báo Tiền Phong phản ánh về tình trạng một số tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, xuất hiện chằng chịt “ổ gà”, Sở Xây dựng TPHCM đã lập đoàn kiểm tra thực tế, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục, sửa chữa.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị nhà thầu, đơn vị thi công thực hiện bảo trì, theo dõi và kịp thời sửa chữa các hư hỏng phát sinh trên các tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông cho đến khi kết thúc hợp đồng và bàn giao dự án theo quy định.

Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông khẩn trương rà soát, khắc phục triệt để các hư hỏng kết cấu hạ tầng đường do đơn vị phụ trách làm chủ đầu tư. Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các ban quản lý khu vực thực hiện đúng tiến độ, đồng thời báo cáo kết quả về UBND TPHCM và Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng sẽ theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung trên; đồng thời rà soát, xử lý kịp thời các hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến trên địa bàn Thành phố; báo cáo UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh về việc một số tuyến đường ở TPHCM, dù đưa vào sử dụng chưa lâu song bị xuống cấp, hư hỏng, chằng chịt “ổ gà”, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cụ thể, công trình đường Thủ Biên – Đất Cuốc (xã Thường Tân, TPHCM) kết nối tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 12km, quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 265,9 tỷ đồng. Dự án được khởi công cuối năm 2019 và đưa vào sử dụng cuối năm 2021.

Đường Thủ Biên – Đất Cuốc giới hạn tốc độ từ 60km/h – 80km/h song tài xế chỉ dám chạy 20km/h do đường hư hỏng, chằng chịt “ổ gà”, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, xe tải lật.

Đường Thủ Biên - Đất Cuốc 4 làn xe, mỗi chiều 2 làn. Đường này trùng với dự án đường Vành đai 4 TPHCM sẽ được nâng cấp lên 8 làn xe, vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Tương tự, công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, dài gần 50km, vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Đây là tuyến đường nối TPHCM và Đồng Nai, được đưa vào sử dụng từ cuối tháng 9/2024. Sau hơn 1 năm, đường xuất hiện nhiều “ổ gà”, khiến nhiều người và phương tiện gặp tai nạn.

Sau khi kiểm tra thực địa, Sở Xây dựng ghi nhận nhiều điểm trên đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng hư hỏng, một số vị trí đã được vá tạm, song một số điểm chưa xử lý kịp thời do ảnh hưởng mưa bão kéo dài. Đoàn kiểm tra đã đề nghị các Ban Quản lý Dự án khu vực khẩn trương đôn đốc nhà thầu rà soát, sửa chữa triệt để.

Đối với đường Thủ Biên – Đất Cuốc, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan tập trung sửa chữa, khắc phục hư hỏng. Trong đó, ưu tiên xử lý sớm các vị trí “ổ gà”, “ổ voi” khu vực đầu tuyến và khu vực nút giao đường dẫn vào cầu Thủ Biên với đường ĐT.746 (thuộc phạm vi dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm).