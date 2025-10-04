Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sửa chữa đường hơn 5.000 tỷ vừa đưa vào sử dụng đã chằng chịt ‘ổ voi’

Hương Chi

TPO - Đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (TPHCM) dài gần 50 km, tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, sau 1 năm thông xe, đã xuất hiện nhiều “ổ voi”. Sau khi báo Tiền Phong phản ánh, cơ quan chức năng đã nhanh chóng khắc phục, tiến hành vá dặm, sửa chữa.

Ngày 4/10, ghi nhận của phóng viên, các điểm xuất hiện “ổ voi”, “ổ gà” trên tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng mà báo Tiền Phong phản ánh trước đó đã được vá dặm, sửa chữa﻿.
Các đoạn đường xuất cấp, hư hỏng thuộc địa phận xã Phước Thành (TPHCM), đơn vị thi công đưa phương tiện, máy móc thảm nhựa, lấp hố.
Lãnh đạo UBND xã Phước Thành cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra, ghi nhận những điểm xuất hiện “ổ gà” trên đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng qua địa bàn. (Ảnh: Một vị trí đường hư hỏng trước đó báo Tiền Phong phản ánh)
Để đảm bảo an toàn giao thông và tránh xảy ra tai nạn, UBND xã Phước Thành﻿ đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Giáo, đề nghị sửa chữa các đoạn đường hư hỏng. (Ảnh: Vị trí đường hư hỏng, đoạn qua địa bàn xã Phước Thành trước đó báo Tiền Phong phản ánh).
Theo lãnh đạo UBND xã Phước Thành, hiện nay tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng đang trong thời gian bảo trì bảo hành﻿. Do đó địa phương đã kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghĩa vụ, đồng thời phường Phước Thành là đơn vị quản lý hành chính tích cực phối hợp xử lý.
Hiện tại các đơn vị liên quan đang triển khai phương tiện, nhân lực, tiến hành vá dặm, sửa chữa toàn bộ các điểm bị hư hỏng.
Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, đã nắm thông tin phản ánh liên quan đến tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng xuất hiện “ổ gà﻿”. Sở chỉ đạo các đơn vị chuyên môn liên quan, kiểm tra thực tế hiện trạng để khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Trước đó, báo Tiền Phong đã có bài phản ánh, đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng khánh thành, đưa vào sử dụng cuối tháng 9/2024, sau 1 năm thông xe﻿ đã xuất hiện chằng chịt “ổ voi”, “ổ gà”.
Tuyến đường này có tổng chiều dài gần 50 km, đi qua 3 huyện của Bình Dương﻿ (cũ) gồm Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Bàu Bàng. Điểm đầu của dự án tại ngã ba Tân Thành giao nhau với đường ĐT.746 huyện Bắc Tân Uyên và điểm cuối tại thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng). Đây là tuyến đường kết nối 3 tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai (cũ).
Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h với tổng vốn đầu tư﻿ hơn 5.256 tỷ đồng.
Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng﻿, được chia làm 4 thành phần. Trong đó, đoạn từ Tân Thành đến cầu Tam Lập do UBND huyện Bắc Tân Uyên (cũ) làm chủ đầu tư dài khoảng 10 km; đoạn từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú dài khoảng 13 km do UBND huyện Phú Giáo (cũ) làm chủ đầu tư; đoạn từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng do UBND huyện Phú Giáo (cũ) làm chủ đầu tư dài khoảng 18 km và đoạn từ Tân Long đến Lai Uyên do UBND huyện Bàu Bàng (cũ) làm chủ đầu tư dài khoảng 9 km.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát phương tiện. Kết quả tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường ĐH.411 và tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng từ tháng 7 đến tháng 9/2025, cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý 981 trường hợp vi phạm (trong đó 31 trường hợp chở hàng quá tải, 405 trường hợp vi phạm về tốc độ, 545 trường hợp các lỗi đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm...).

