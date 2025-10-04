Sửa chữa đường hơn 5.000 tỷ vừa đưa vào sử dụng đã chằng chịt ‘ổ voi’

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát phương tiện. Kết quả tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường ĐH.411 và tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng từ tháng 7 đến tháng 9/2025, cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý 981 trường hợp vi phạm (trong đó 31 trường hợp chở hàng quá tải, 405 trường hợp vi phạm về tốc độ, 545 trường hợp các lỗi đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm...).