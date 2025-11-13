Đường nối TPHCM - Đồng Nai lưu thông 80 km/h, tài xế chỉ dám chạy 20 km/h

TPO - Tuyến đường Thủ Biên – Đất Cuốc dù đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng hiện nay chằng chịt “ổ voi”, “ổ gà”. Vì vậy, tuy cho phép lưu thông với vận tốc từ 60 đến 80km/h song hầu hết tài xế chỉ dám chạy tốc độ hơn 20km/h vì lo sợ bị lật xe.
Lãnh đạo UBND xã Thường Tân cho biết, đã báo cáo tình trạng xuống cấp của tuyến đường Thủ Biên – Đất Cuốc đến Sở Xây dựng TPHCM và đề nghị sớm có phương án xử lý. Theo UBND xã Thường Tân, tính đến cuối tháng 10/2025, địa phương ghi nhận có khoảng 20 vị trí có “ổ voi”, “ổ gà” với độ sâu từ 0,3 đến 0,7 m; rộng từ 0,8 đến 3 m. Sở Xây dựng đã có công văn, đề nghị các đơn vị liên quan tập trung sửa chữa, khắc phục hư hỏng.