Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Đường nối TPHCM - Đồng Nai lưu thông 80 km/h, tài xế chỉ dám chạy 20 km/h

Hương Chi

TPO - Tuyến đường Thủ Biên – Đất Cuốc dù đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng hiện nay chằng chịt “ổ voi”, “ổ gà”. Vì vậy, tuy cho phép lưu thông với vận tốc từ 60 đến 80km/h song hầu hết tài xế chỉ dám chạy tốc độ hơn 20km/h vì lo sợ bị lật xe.

tp-duong-6.jpg
Ngày 12/11, theo ghi nhận của phóng viên, đường Thủ Biên – Đất Cuốc thuộc địa phận xã Thường Tân (TPHCM) đang xuống cấp trầm trọng, mặt đường chằng chịt “ổ voi﻿”, “ổ gà”.
tp-duong-4.jpg
Ở hướng đi cầu Thủ Biên, mặt đường xuất hiện rất nhiều “ổ voi”, “ổ gà”. Nước mưa đọng thành từng vũng
tp-duong-3.jpg
“Con đường này thường xuyên xảy ra tai nạn﻿, chủ yếu vào buổi tối vì những tài xế không quen thuộc đường bị bất ngờ khi gặp và phải đánh lái gấp để tránh “ổ voi” trên đường. Những đoạn đường xấu, cánh tài xế quen đường như tụi tôi chỉ dám chạy trên dưới 20 km/h, dù cho phép ô tô chạy từ 60 - 80km”- anh Trung, một lái xe thường xuyên đi qua tuyến đường này chia sẻ.
tp-duong-7.jpg
Theo tài xế Trung, đường Thủ Biên – Đất Cuốc đang xuống cấp trầm trọng cả hai chiều lưu thông. Nhiều ô tô bị sụp “ổ voi”, hư hỏng.
duong.jpg
“Mới đây khi đang lưu thông vào buổi tối, tôi chứng kiến một xe tải bị lật bên đường do tài xế đánh lái tránh “ổ gà﻿””- tài xế Trung chia sẻ.
tp-duong-2.jpg
Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình đường Thủ Biên - Đất Cuốc có chiều dài toàn tuyến hơn 12 km, đi qua 2 xã Thường Tân﻿ và Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) nay là xã Thường Tân, TPHCM.
tp-duong-7900.jpg
Dự án (giai đoạn 1) có quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư﻿ xây dựng hơn 265,9 tỷ đồng, được khởi công cuối năm 2019 và đưa vào sử dụng cuối năm 2021.
tp-duong-5.jpg
Đường Thủ Biên - Đất Cuốc﻿ được quy hoạch thành một phân đoạn của dự án Đường Vành đai 4 TPHCM, có vai trò quan trọng trong kết nối vùng. Sắp tới đoạn đường này sẽ được nâng cấp từ 4 lên 8 làn xe, trở thành cao tốc loại A với vận tốc thiết kế 100 km/h, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và giải tỏa giao thông cho khu vực. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 2.000 tỷ đồng.
tp-duong-1.jpg
tp-duong-8.jpg
Là tuyến giao thông quan trọng, kết nối TPHCM và Đồng Nai qua cầu Thủ Biên, đường Thủ Biên - Đất Cuốc đang là nỗi ám ảnh của cánh tài xế

Lãnh đạo UBND xã Thường Tân cho biết, đã báo cáo tình trạng xuống cấp của tuyến đường Thủ Biên – Đất Cuốc đến Sở Xây dựng TPHCM và đề nghị sớm có phương án xử lý. Theo UBND xã Thường Tân, tính đến cuối tháng 10/2025, địa phương ghi nhận có khoảng 20 vị trí có “ổ voi”, “ổ gà” với độ sâu từ 0,3 đến 0,7 m; rộng từ 0,8 đến 3 m. Sở Xây dựng đã có công văn, đề nghị các đơn vị liên quan tập trung sửa chữa, khắc phục hư hỏng.

Hương Chi
#đường Thủ Biên - Đất Cuốc #xã Thường Tân #Sở Xây dựng TPHCM #công trình #tốc độ #tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục