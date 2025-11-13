Đường nối TPHCM - Đồng Nai lưu thông 80 km/h, tài xế chỉ dám chạy 20 km/h

Lãnh đạo UBND xã Thường Tân cho biết, đã báo cáo tình trạng xuống cấp của tuyến đường Thủ Biên – Đất Cuốc đến Sở Xây dựng TPHCM và đề nghị sớm có phương án xử lý. Theo UBND xã Thường Tân, tính đến cuối tháng 10/2025, địa phương ghi nhận có khoảng 20 vị trí có “ổ voi”, “ổ gà” với độ sâu từ 0,3 đến 0,7 m; rộng từ 0,8 đến 3 m. Sở Xây dựng đã có công văn, đề nghị các đơn vị liên quan tập trung sửa chữa, khắc phục hư hỏng.