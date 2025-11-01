Cầu đường nghìn tỷ nối TPHCM với Tây Ninh thông xe chưa lâu đã 2 lần 'chắp vá'

TPO - Cầu đường nối TPHCM với Tây Ninh chính thức thông xe cuối tháng 12/2022, song chỉ nửa năm sau (giữa năm 2023), công trình xuống cấp, xuất hiện “sống trâu”, “ổ gà”. Từ khi được chắp vá, đến nay lại xuất hiện “ổ gà” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.