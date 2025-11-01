Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cầu đường nghìn tỷ nối TPHCM với Tây Ninh thông xe chưa lâu đã 2 lần 'chắp vá'

Hương Chi

TPO - Cầu đường nối TPHCM với Tây Ninh chính thức thông xe cuối tháng 12/2022, song chỉ nửa năm sau (giữa năm 2023), công trình xuống cấp, xuất hiện “sống trâu”, “ổ gà”. Từ khi được chắp vá, đến nay lại xuất hiện “ổ gà” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

tp-cau-duong-5.jpg
Ngày 1/11, theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, những ngày qua, khu vực cầu đường﻿ nối TPHCM và Tây Ninh lại xuất hiện nhiều “ổ gà”.
tp-cau-duong-7.jpg
Một người dân ở xã Dầu Tiếng, TPHCM cho biết, đoạn đường dẫn lên cầu Bình Tây hướng từ ĐT.744 (TPHCM) qua tỉnh Tây Ninh, xuất hiện nhiều hố lớn. Vào buổi tối, do hạn chế tầm nhìn, không ít người đi xe máy té ngã khi cán qua “ổ gà﻿”.
tp-cau-duong-8.jpg
tp-cau-duong-6.jpg
Hố lớn xuất hiện ở đoạn đường dẫn lên cầu Bình Tây.
tp-cau-duong.jpg
Đường dẫn﻿ và cầu nối TPHCM với Tây Ninh trị giá gần 1.000 tỷ đồng, chính thức thông xe cuối tháng 12/2022. Với dự án này, tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm đầu tư dự án “Nâng cấp, mở rộng đường Đất Sét – Bến Củi” với tổng chiều dài hơn 12 km, kinh phí thực hiện hơn 510 tỷ đồng.
tp-cau-duong-3.jpg
Phía TPHCM xây dựng đường và cầu kết nối. Đây là công trình﻿ giao thông cấp II, có quy mô 6 làn xe với mặt cắt ngang 25,5m cùng dải an toàn, lề bộ hành, gờ chắn và lan can. Dự án có chiều dài hơn 800 m, trong đó phần đường dẫn phía TPHCM dài 377,7m và phần đường dẫn phía Tây Ninh dài 92,2m.
tp-cau-duong-4.png
Công trình cầu thông xe hai năm rưỡi, đến đầu tháng 5/2025, mới chính thức được đặt tên. Cây cầu được lấy tên của hai tỉnh (Bình Dương cũ) và Tây Ninh ghép vào gọi là Bình Tây﻿.
tp-cau-duong-2.jpg
tp-cau-duong-1.jpg
Trước đó báo Tiền Phong đã từng phản ánh, công trình cầu đường﻿ này khi đó chỉ đưa vào sử dụng nửa năm đã xuống cấp, xuất hiện “sống trâu”, “ổ gà”, khiến người dân lo ngại về chất lượng công trình. Ngay sau khi báo phản ánh, đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục, tiến hành sửa chữa, chắp vá. Đến nay, công trình tiếp tục xuất hiện cảnh tượng tương tự.
tp-cau-duong-0.jpg
Vị trí đường dẫn và cầu Bình Tây (đường chỉ đỏ) Ảnh: chụp từ vệ tinh

Dự án đường và cầu này do Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng Bình Dương làm chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu thi công là liên doanh Công ty Cổ phần Đại Thiên Trường và Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492. Hiện nay, các đơn vị, địa phương liên quan đã tiến hành khảo sát thực tế, khắc phục những điểm đường hư hỏng.

Hương Chi
