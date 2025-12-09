Đường huyết mạch Khu kinh tế Dung Quất xuống cấp ngoài tưởng tượng

TPO - Nhiều đường huyết mạch ở Khu kinh tế Dung Quất đang xuống cấp cực kỳ nghiêm trọng, có những đoạn mặt đường gần như biến dạng, nhất là trên Quốc lộ 24C, nguy cơ trở thành điểm nghẽn thu hút đầu tư của Quảng Ngãi.

Đường huyết mạch ở Khu kinh tế Dung Quất bị hư hỏng đáng lo ngại. Video: Nguyễn Ngọc

Ổ gà, ổ voi chi chít, xe tải né nhau tránh bẫy

Quốc lộ 24C, tuyến giao thông được xem là trục “xương sống” ra vào Khu kinh tế Dung Quất, hiện đang xuống cấp cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt đoạn qua thôn Tuyết Diêm 1 (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi). Ổ gà, ổ voi dày đặc suốt nhiều đoạn khiến người dân, tài xế nơm nớp lo sợ mỗi khi lưu thông. Tình trạng hư hỏng ngày càng nặng, đặc biệt quanh khu vực cảng biển, khiến giao thông hỗn loạn, tiềm ẩn tai nạn và cản trở hoạt động sản xuất, đầu tư trong khu kinh tế.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, đoạn đường dài gần 500m dẫn vào cảng quốc tế Gemadept Dung Quất, mặt đường ở đây gần như biến dạng hoàn toàn bong tróc, lún sâu, nhiều hố nước rộng cả mét vuông. Mỗi khi mưa xuống, ổ gà biến thành hố nước lớn, che lấp toàn bộ mặt đường, xe máy chỉ cần trượt nhẹ là té. Những thời điểm xe tải, container nối đuôi nhau ra vào cảng, cả tuyến như một dải hỗn loạn. Xe lớn dò dẫm né hố, chạy lấn làn, trong khi xe máy bị ép sát mép đường, đối mặt nguy cơ va chạm bất cứ lúc nào.

Quốc lộ 24C, tuyến giao thông huyết mạch kết nối vào Khu kinh tế Dung Quất (đoạn qua thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Sống ngay cạnh đường, chị Phạm Thị Lê (45 tuổi, thôn Tuyết Diêm 1) cho hay, nhiều năm nay cả gia đình luôn sống trong tâm trạng bất an, ở đây xe máy đi tự sụp hố té ngã như cơm bữa. “Có ổ voi sâu gần một mét, ô tô sụp rớt xuống hoài, phải gọi cứu hộ. Xe tải ngày đêm chạy ầm ầm, dân ai cũng sợ. Vá tạm xong vài hôm là bong tróc lại hết. Nhất sau mỗi đợt mưa bão, con đường lại “nát” gấp đôi”, chị Lê nói.

Thiếu tá Vũ Hoàng Anh Tuấn - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Dung Quất nhận định, đoạn đường gần như mất khả năng chịu tải, trong khi lượng xe nặng lưu thông liên tục khiến kết cấu hư hỏng nhanh hơn. Ngoài ra cũng ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ của lực lượng chức năng. “Khi có tình huống cần ứng cứu khẩn cấp, việc di chuyển trên tuyến này cực khó. Chúng tôi mong có giải pháp căn cơ hơn, chứ tình trạng xuống cấp đã vượt khả năng sửa chữa tạm thời”, Thiếu tá Tuấn nói.

Mặt đường biến dạng, xuất hiện nhiều hố sâu đọng nước, gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Nhìn trên cao tuyến đường như tấm chiếu rách. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Không chỉ mất an toàn và tiềm ẩn tai nạn, Quốc lộ 24C còn thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm. Hàng trăm xe container, xe tải chiếm gần hết mặt đường, khiến xe máy và ô tô con phải tìm cách len lỏi, cực kỳ nguy hiểm.

Để hạn chế rủi ro, Công an xã Vạn Tường đã tăng cường tuần tra, kết nối hệ thống camera an ninh và tuyên truyền doanh nghiệp chấp hành tải trọng. Nhưng theo Trung tá Nguyễn Duy Hưng - Phó trưởng Công an xã Vạn Tường, việc đảm bảo trật tự giao thông vẫn rất khó, khi cơ sở hạ tầng chưa được cải thiện.

Điểm nghẽn lớn nhất cản trở thu hút đầu tư

Hiện Khu kinh tế Dung Quất có gần 50km đường nội vùng, phần lớn xây dựng từ giai đoạn đầu hình thành khu kinh tế, quy mô nhỏ và kết nối chưa đồng bộ. Sau hơn hai thập kỷ khai thác, hầu hết các tuyến đều xuống cấp nặng. Trong khi đó, mỗi năm Khu kinh tế Dung Quất tiếp nhận và vận chuyển hàng chục triệu tấn hàng hóa, chưa kể hàng loạt dự án lớn đang triển khai. Lượng xe chở vật liệu, thiết bị tăng mạnh, vượt xa khả năng chịu tải của hệ thống hạ tầng hiện có.

Là tuyến đường huyết mạch trong khu kinh tế nên mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải nặng, xe đầu kéo qua lại. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ông Trần Văn Mẫn - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, kinh phí duy tu hàng năm hạn chế, chỉ đủ sửa chữa chắp vá tạm thời. Hạ tầng giao thông xuống cấp đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và cả công tác thu hút đầu tư. Nếu đường sá không đảm bảo, các nhà đầu tư chắc chắn sẽ phải cân nhắc khi quyết định đầu tư.

Theo ông Mẫn, Ban quản lý đã kiến nghị tỉnh ưu tiên nguồn lực khôi phục, nâng cấp các tuyến trọng điểm, đặc biệt là Quốc lộ 24C đoạn qua thôn Tuyết Diêm 1 (xã Vạn Tường), nơi đang chịu áp lực vận tải lớn nhất. “Nếu không có sự đầu tư đồng bộ, giao thông sẽ tiếp tục là điểm nghẽn lớn nhất của Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế Dung Quất rất khó giữ lợi thế cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Người dân lưu thông qua tuyến đường này cũng ngán ngẩm. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Việc sớm khắc phục những điểm hư hỏng nghiêm trọng không chỉ giúp vận chuyển hàng hóa an toàn, thông suốt mà còn đảm bảo sinh kế, trật tự an toàn giao thông cho người dân sống dọc tuyến. Đây là yêu cầu cấp bách để Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục phát triển bền vững và giữ vai trò đầu tàu kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung.