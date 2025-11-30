Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc

Google News

Đường 20 tỷ đồng mới xong đã nát, dân oằn mình vượt ổ voi ổ gà

Nguyễn Ngọc
TPO - Sau hơn một năm đưa vào sử dụng, tuyến đường liên xã Sa Bình - Ya Ly, nối từ tỉnh lộ 675 (xã Sa Bình) đến đường ĐH14 (xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi), với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng đã xuất hiện nhiều đoạn hư hỏng nghiêm trọng.

Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã Sa Bình - Ya Ly dài hơn 12km, nối từ tỉnh lộ 675 (xã Sa Bình) đến đường ĐH14 (xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi), với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Theo thiết kế, tuyến đường đạt tiêu chuẩn giao thông nông thôn cấp A, mặt đường 3,5m, lề 2,5 m, tốc độ thiết kế 20 km/giờ và tải trọng trục xe 6 tấn, chịu được xe vượt tải trục 10 tấn.

Tuy nhiên, chỉ sau một năm đưa vào sử dụng, nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, nứt gãy, lún sâu. Nhiều người dân cho rằng, tình trạng này xuất phát từ việc nhiều xe trọng tải lớn lưu thông qua tuyến đường.

tp-3106.jpg
tp-3105.jpg
Mặt đường lồi lõm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ông A.B. (trú thôn Bình Loong, xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, khi tuyến đường hoàn thành, ai cũng phấn khởi vì có đường mới khang trang, sạch sẽ để đi thoát khỏi cảnh bùn lầy lội. Nhưng chỉ sau một năm, nhiều đoạn đã hư hỏng nặng, mặt đường bong tróc sụt lún, nhiều đoạn hố sâu tạo thành cái bẫy chết người.

“Nguyên nhân chính là do xe tải chở nông sản lưu thông liên tục, nhất là vào mùa mưa. , khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Người dân mong chính quyền sớm lên phương án khắc phục để thuận tiện trong việc đi lại và sản xuất”, ông B. kiến nghị.

Không chỉ người dân xã Sa Bình, người dân xã Ya Ly cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Ông A.T. (trú làng Tum, xã Ya Ly) chia sẻ, tuyến đường này là huyết mạch của người dân trong làng đến các xã Sa Bình, Ngọc Bay và các phường Đăk Cấm, Kon Tum.

tp-3107.jpg
tp-3116.jpg
Nhiều đoạn mặt đường nứt toác.

"Từ tháng 10 đến nay, mưa lớn kéo dài cộng với xe tải vận chuyển mì (sắn) ra vào thường xuyên khiến đường ngày càng hư hỏng thêm. Trời mưa lớn, người dân phải đi vòng ra xã Sa Thầy rồi dọc theo tỉnh lộ 675, quãng đường xa hơn hàng chục km”, ông T. nói.

Sẽ khắc phục khi có kinh phí

Theo người dân, dọc tuyến đường có hai trạm thu mua mì, mỗi ngày có 4-5 lượt xe tải lớn vận chuyển nông sản. Vào vụ thu hoạch, số lượng xe lưu thông tăng cao, khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp.

Thực tế ghi nhận tại đoạn từ thôn Bình Loong (xã Sa Bình) đến khu sản xuất nối đường ĐH14, nhiều vị trí bê tông nứt gãy, lún sâu thành rãnh theo vệt bánh xe tải. Một số đoạn người dân phải đổ xà bần tạm để đi lại, nhưng chỉ vài ngày sau, hư hỏng lại xuất hiện.

tp-3112.jpg
tp-3110.jpg
tp-3118.jpg
Đường xuống cấp, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Sa Bình Phan Thị Hà Tiên thông tin, tuyến đường trước đây bằng phẳng, không có dấu hiệu hư hỏng. Tuy nhiên, mưa bão kéo dài vừa qua, cộng với nền đường có mạch nước ngầm khiến kết cấu yếu, khi xe tải lưu thông thường xuyên đã gây sụt lún và nứt vỡ.

Theo bà Tiên, địa phương đã yêu cầu Công an xã tăng cường tuần tra, nhắc nhở các trạm thu mua và người dân trung chuyển nông sản bằng xe nhỏ ra đường lớn rồi mới chuyển sang xe tải lớn. “Khi có kinh phí khắc phục thiệt hại do bão lũ, xã sẽ triển khai sửa chữa tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông”, bà Tiên nói.

tp-3109.jpg
tp-3115.jpg
tp-3114.jpg
Người dân mong chính quyền sớm lên phương án khắc phục để thuận tiện trong việc đi lại và sản xuất.

Tuyến đường liên xã Sa Bình - Ya Ly hiện đang trở thành nỗi lo thường trực của người dân, nhất là vào mùa mưa bão và thời điểm thu hoạch nông sản. Việc hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và sản xuất của người dân.

Nguyễn Ngọc
