Xã hội

Google News

Mưa trắng trời kèm dông sét, người dân TPHCM bật đèn xe giữa ban ngày để di chuyển

Hữu Huy - Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 6/1, mưa trái mùa diện rộng bất ngờ trút xuống nhiều phường trung tâm ở TPHCM khiến người dân không kịp trở tay.

Từ khoảng 14h30 chiều 6/1, nhiều khu vực trung tâm TPHCM như Bến Thành, Sài Gòn, Xuân Hòa, Chợ Quán, Chợ Lớn, Cầu Ông Lãnh,… xuất hiện mưa lớn kèm dông, sét.

Khu vực trung tâm TPHCM (đoạn trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Cầu Ông Lãnh) xuất hiện mưa to, bầu trời trắng xóa. Nhiều phương tiện lưu thông trên đường phải bật đèn để di chuyển.

mua-ngo-tung-8.jpg
Nhiều nơi ở TPHCM xuất hiện mưa lớn trắng trời vào chiều 6/1.

Chỉ trong thời gian ngắn, mưa trắng trời, tầm nhìn giảm mạnh, nhiều tuyến đường đông đúc trở nên nhộn nhạo khi người dân vội vã tìm chỗ trú.

Sau đó, mưa dông lan nhanh ra các khu vực lân cận với lượng tương đối lớn, kéo dài suốt hơn 1 giờ. Một số tuyến đường trũng thấp xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, khiến việc di chuyển của xe máy gặp nhiều khó khăn.

tp-mua-ngo-tung-9.jpg
Nước ngập trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh do mưa lớn.

Anh Nguyễn Minh Tuấn (ngụ phường Chợ Quán) cho biết đang đi đường thì gặp mưa lớn. Thời tiết mấy ngày nay nắng ráo nên tôi không mang áo mưa. Đến đoạn gần Chợ Lớn thì mưa đổ xuống rất nhanh. Ai cũng phải tấp vào lề trú tạm. Mưa trái mùa dịp cuối năm âm lịch kiểu này khiến người đi đường rất bất ngờ.

tp-mua-ngo-tung.jpg
Mưa trắng trời khiến tầm nhìn giảm.
tp-mua-ngo-tung-7.jpg
tp-mua-ngo-tung-6.jpg
Người dân không kịp trở tay do mưa lớn bất ngờ.
tp-mua-ngo-tung-5.jpg
Đến gần 16h, khu vực trung tâm TPHCM vẫn tiếp tục mưa lớn.
tp-mua-ngo-tung-4.jpg
tp-mua-ngo-tung-3.jpg

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa trái mùa là do áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Bộ kết hợp nhiễu động gió đông trên cao (tác nhân làm tăng độ ẩm, gây sương mù và mưa trái mùa) đang hoạt động tốt và tác động rõ rệt đến khu vực Nam Bộ (bao gồm TPHCM) trong khoảng từ ngày 5 đến 7/1.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết thêm, từ ngày 7 đến 8/1, dưới ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường, thời tiết Nam Bộ sẽ có sự thay đổi nhẹ. Sáng sớm và ban đêm, trời có xu hướng se lạnh, nhiệt độ giảm so với những ngày trước.

tp-mua-ngo-tung-2.jpg
Một số người phải bật đèn xe để di chuyển trong mưa.
Mưa trắng trời tại khu vực phường Phú Định, TPHCM.

Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo: “Mưa rào và dông trái mùa có khả năng tiếp tục xuất hiện trong chiều tối các ngày 5, 6 và 7/1. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét và gió giật mạnh”.

Trước diễn biến thời tiết bất thường, người dân được khuyến nghị theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động mang theo áo mưa khi ra đường vào buổi chiều tối, hạn chế trú mưa dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc khu vực có nguy cơ mất an toàn khi dông lốc xảy ra.

Hữu Huy - Ngô Tùng
#mưa trái mùa #TP.HCM #thời tiết #dịch vụ dự báo #giao thông #mưa dông #khí tượng

