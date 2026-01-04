Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gió mùa đông bắc sắp tràn về, miền Bắc chuyển mưa

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Gió mùa đông bắc tiếp tục tăng cường xuống nước ta trong đêm nay và ngày mai, khiến trời chuyển mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm thêm, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ có mưa rải rác từ ngày mai, cục bộ mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng ngày 5/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Từ đêm 5/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 4/1 đến ngày 5/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong hai ngày 5-6/1, nền nhiệt giảm thêm với nhiệt độ thấp nhất còn 10-13 độ, vùng núi từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

image12.jpg
Miền Bắc có thể đón mưa nhỏ trong đêm 4/1 và ngày 5/1.

Hà Nội từ đêm 4/1 đến ngày 5/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Trong hai ngày 5-6/1, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 15-17 độ.

Dự báo từ 7/1, miền Bắc tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng dần.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 5/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển từ gần sáng 6/1, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động; sóng cao 2–3m. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–5m, biển động mạnh.

Từ ngày 6/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, Giữa Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–6m, biển động mạnh.

Miền Bắc đang bước vào cao điểm của mùa đông năm nay, dự báo trong hai tháng 1-2/2026, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất và cường độ hoạt động. Miền Bắc có thể sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại diện rộng.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc #mưa lũ Khánh Hoà #mưa lũ Phú Yên #mưa lũ Bình Định #mưa lũ Gia Lai #mưa lũ Đắk Lắk #thiệt hại do mưa lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục