Gió mùa đông bắc sắp tràn về, miền Bắc chuyển mưa

TPO - Gió mùa đông bắc tiếp tục tăng cường xuống nước ta trong đêm nay và ngày mai, khiến trời chuyển mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm thêm, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ có mưa rải rác từ ngày mai, cục bộ mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng ngày 5/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Từ đêm 5/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 4/1 đến ngày 5/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong hai ngày 5-6/1, nền nhiệt giảm thêm với nhiệt độ thấp nhất còn 10-13 độ, vùng núi từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Miền Bắc có thể đón mưa nhỏ trong đêm 4/1 và ngày 5/1.

Hà Nội từ đêm 4/1 đến ngày 5/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Trong hai ngày 5-6/1, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 15-17 độ.

Dự báo từ 7/1, miền Bắc tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng dần.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 5/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển từ gần sáng 6/1, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động; sóng cao 2–3m. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–5m, biển động mạnh.

Từ ngày 6/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, Giữa Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–6m, biển động mạnh.

Miền Bắc đang bước vào cao điểm của mùa đông năm nay, dự báo trong hai tháng 1-2/2026, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất và cường độ hoạt động. Miền Bắc có thể sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại diện rộng.