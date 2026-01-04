Trung Quốc: Độc lạ dịch vụ ôm cáo tuyết tại 'thủ phủ băng giá' Cáp Nhĩ Tân

TPO - Giữa cái lạnh cắt da của Cáp Nhĩ Tân, dịch vụ ôm những chú cáo tuyết trắng muốt, ấm áp đang khiến du khách thích thú. Đây được xem là trải nghiệm "nhất định phải thử" dành cho những người yêu động vật khi ghé thăm thành phố băng giá này.

Trải nghiệm dịch vụ ôm cáo tuyết cực độc đáo tại Cáp Nhĩ Tân.

Cáp Nhĩ Tân là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, nằm ở phía Đông Bắc của Trung Quốc. Nơi đây còn được mệnh danh là "Thành phố băng giá".

Giữa cái lạnh -25 độ C tại Cáp Nhĩ Tân, du khách không chỉ say đắm trước khung cảnh tuyết trắng mà còn thích thú với sự xuất hiện của những chú cáo tuyết đáng yêu.

Bên cạnh lễ hội băng đăng trứ danh, Cáp Nhĩ Tân giờ đây còn níu chân du khách bằng một trải nghiệm mới lạ: Dịch vụ ôm cáo tuyết.

Vốn sinh sống ở vùng Bắc Cực, cáo tuyết sở hữu bộ lông dày đặc biệt. Vào mùa đông, lớp lông này chuyển sang màu trắng toát, giúp chúng vừa giữ nhiệt tốt, vừa ngụy trang hoàn hảo trên nền tuyết.

Nằm gọn trong vòng tay du khách, chú cáo tuyết hiền lành như một con thú bông ấm áp. Khoảnh khắc này không chỉ xua tan cái lạnh phương Bắc mà còn mang lại cảm giác gần gũi hiếm có giữa con người và thiên nhiên

Một du khách đến từ thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) hào hứng chia sẻ: "Tôi ngỡ như mình đang lạc vào truyện cổ tích. Cáo tuyết ở đây không chỉ đẹp mà còn rất quấn người".

Chỉ hơn 100.000 đồng (30 Nhân dân tệ), du khách đã có thể tận hưởng cảm giác "quý tộc" khi ôm những chú cáo tuyết vào lòng. Dịch vụ này đang trở thành biểu tượng hút khách mới tại Cáp Nhĩ Tân. Giữa cái lạnh thấu xương, hơi ấm từ những "cục bông" nhỏ bé ấy tạo nên sức hút khó cưỡng, để lại kỷ niệm khó quên cho bất kỳ ai ghé thăm.