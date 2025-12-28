Triều cường uy hiếp làng biển, Gia Lai chi 95 tỷ đồng

TPO - Trước tình trạng triều cường và xâm thực biển ngày càng dữ dội, đe dọa trực tiếp nhà cửa, tính mạng người dân ven biển, UBND tỉnh Gia Lai đã chi 95 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư, giúp người dân an cư lâu dài.

Thời gian qua khu vực dân cư thôn 9, xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai) liên tục hứng chịu tác động mạnh của sóng lớn, triều cường. Nhiều đoạn bờ biển bị xâm thực sâu 10-20 m vào đất liền, có vị trí sạt lở đã áp sát móng nhà, đe dọa an toàn hàng trăm hộ dân.

Đặc biệt, vào mùa mưa bão, người dân nơi đây luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng. Khi có bão lớn, nhiều hộ buộc phải di dời đến nơi khác để tránh trú, đảm bảo an toàn tính mạng.

Theo ông Phan Văn Nhật - Trưởng thôn 9, việc sinh sống lâu dài trong vùng nguy hiểm khiến đời sống người dân luôn bấp bênh. Mỗi mùa mưa bão đến, chính quyền địa phương phải vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn. Đợt bão 13, toàn thôn khoảng 400 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu phải di dời.

"Người dân rất mong Nhà nước sớm đầu tư khu tái định cư để yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống", ông Nhật chia sẻ.

Triều cường xâm nhập đe dọa cuộc sống người dân thôn 9.

Không chỉ riêng thôn 9, các khu dân cư ven biển thuộc thôn 8 Đông, Xuân Thạnh và Xuân Thạnh Nam cũng thường xuyên đối mặt với tình trạng sóng biển, triều cường xâm thực ngày càng nghiêm trọng.

Thông tin từ UBND xã Phù Mỹ Đông, thực hiện chủ trương tái định cư khẩn cấp và di dời dân ra khỏi vùng thiên tai, đến nay cấp có thẩm quyền của tỉnh đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu tái định cư vùng thiên tai Mỹ Thắng, nằm trên địa bàn thôn 9.

Dự án có quy mô diện tích hơn 14 ha với hơn 270 lô đất. Tổng mức đầu tư khoảng 95 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu. Khu tái định cư này dự kiến bố trí chỗ ở cho 132 hộ dân thôn 9 và 88 hộ dân thôn 8 Đông có nhà nằm trong vùng nguy cơ ảnh hưởng thiên tai, triều cường.

Sạt lở ăn sâu vào đất liền.

Hiện, UBND xã Phù Mỹ Đông phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư), tiến hành kiểm tra vị trí, ranh giới và cắm mốc ngoài thực địa đối với Khu tái định cư vùng thiên tai Mỹ Thắng. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đang tích cực triển khai các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Ngoài dự án trên, UBND xã Phù Mỹ Đông cũng đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng dài 1,2 km với tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng tại Khu tái định cư vùng thiên tai Mỹ An (giai đoạn 2), thuộc thôn Xuân Bình.

Khu tái định cư này có diện tích 8 ha, trong giai đoạn một đã được đầu tư san nền, xây dựng mặt bằng, hệ thống đường giao thông nội bộ, điện và thoát nước. Đến nay, chính quyền địa phương đã phê duyệt danh sách và giao đất ở cho 103 hộ dân thuộc các thôn Xuân Thạnh, Xuân Bình và Xuân Thạnh Nam nằm trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng triều cường.

Nhiều hộ dân đã chuyển đến khu tái định cư thôn Xuân Bình, xã Phù Mỹ Đông.

Địa phương cũng đang tiếp tục rà soát, thực hiện di dời, bố trí tái định cư cho 147 hộ dân có nhà trong vùng nguy cơ ảnh hưởng thiên tai, triều cường tại thôn Xuân Thạnh và Xuân Thạnh Nam, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Võ Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) cho hay, các dự án Khu tái định cư đang được triển khai gấp rút theo tinh thần “thần tốc”, song vẫn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định nhằm tránh phát sinh khiếu kiện, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.