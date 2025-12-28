3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

TPO - Cùng nhau ra hồ nước gần nhà để tắm, 3 cháu nhỏ tại Đắk Lắk không may bị đuối nước thương tâm, trong đó có hai nạn nhân là anh em ruột.

Chiều 28/12, một lãnh đạo UBND xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước nghiêm trọng khiến 3 trẻ em tử vong. Ba nạn nhân tử vong gồm L.V.H. (SN 2018), L.V.N. (SN 2017) và V.V.T. (SN 2018), cùng ngụ tại thôn 12.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 cùng ngày, nhóm 4 cháu nhỏ rủ nhau ra hồ nước cách nhà vài trăm mét để tắm. Trong lúc vui đùa, 3 cháu xuống hồ và bất ngờ bị chìm. Cháu còn lại do quá hoảng sợ đã chạy về nhà hô hoán, cầu cứu người lớn.

Chính quyền địa phương đến động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Ngay khi nhận được tin báo, người dân địa phương đã tức tốc chạy đến hiện trường để tìm kiếm. Tuy nhiên, khi các cháu được vớt lên bờ thì đã quá muộn.

Theo lãnh đạo xã Ea Kly, khu vực các em tắm là hồ chứa phục vụ tưới tiêu nông nghiệp với diện tích khoảng 1.000 m2, hồ nước này có độ sâu lên đến 7 m nhưng hoàn toàn không có rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm.

Chính quyền xã Ea Kly đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bước đầu 5 triệu đồng mỗi cháu cho các gia đình nạn nhân để lo hậu sự.