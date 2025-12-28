Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Rùng mình dầu gió pha từ hóa chất, dán nhãn như hàng thật

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 5 đối tượng tại TPHCM vừa bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán dầu gió giả nhãn hiệu “Siang Pure Oil”. Nguyên liệu là hóa chất công nghiệp trôi nổi, pha theo tỷ lệ tùy ý sau đó được sang chiết thủ công, dán nhãn, đóng hộp như hàng thật.

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Clip rùng mình dầu gió “chữa bệnh” pha từ hóa chất công nghiệp, bán tràn lan.

Các bị can gồm Nguyễn Phương Hoàn (SN 1989, chủ mưu, cầm đầu), Nguyễn Thị Thanh (SN 1990, vợ Hoàn) và 3 nhân viên làm thuê trực tiếp tham gia sản xuất là Bùi Ngọc Trâm (SN 2003), Nguyễn Ngọc Kim Châu (SN 2005), Huỳnh Thị Ngọc Hân (SN 2005), cùng cư trú tại TPHCM.

Sáng 13/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an xã Bình Mỹ kiểm tra căn nhà không số trên đường 171 (ấp 18, xã Bình Mỹ), phát hiện các đối tượng đang pha trộn dầu gió giả từ hóa chất trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Hỗn hợp được pha theo tỷ lệ tùy ý, mua qua mạng xã hội, sau đó sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán nhãn “Siang Pure Oil”, đóng hộp, bọc màng co để bán ra thị trường.

img-20251228-095019.jpg
img-20251228-095014.jpg
img-20251228-095015.jpg
Tang vật thu được từ vụ án.

Kết quả xác minh cho thấy các hóa chất sử dụng không phải dược chất, chỉ là tinh dầu công nghiệp, dung môi và chất tạo màu, hoàn toàn không có tác dụng điều trị, giảm đau hay sát khuẩn như quảng cáo, tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, bỏng rát, ngộ độc tinh dầu, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có cơ địa nhạy cảm.

Mở rộng kiểm tra tại địa chỉ số 5 Võ Văn Bích (ấp 15, xã Bình Mỹ), lực lượng chức năng thu giữ hơn 4.300 chai dầu gió thành phẩm cùng máy ép nhiệt, can hóa chất, tem nhãn, vỏ hộp, chai lọ và nhiều dụng cụ phục vụ sản xuất hàng giả.

img-20251228-095002.jpg
Tang vật thu được từ vụ án.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã sản xuất, tiêu thụ hàng trăm nghìn sản phẩm dầu gió giả với giá rẻ, thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, quyền lợi người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp chính hãng.

Các địa điểm sản xuất, cất giấu hàng giả đều nằm ở khu vực thưa dân cư nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

img-20251228-094837-1822.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ quy mô tiêu thụ, nguồn cung hóa chất và các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#dầu gió giả #hóa chất công nghiệp #TP.HCM #bắt giữ #sản xuất hàng giả #an toàn thực phẩm

