Quảng Ninh sẽ xây dựng Trung tâm hành chính kiểu mẫu của cả nước

TPO - Quảng Ninh đang đẩy nhanh nghiên cứu đầu tư Khu Trung tâm hành chính mới tại xã Thống Nhất, khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục, với định hướng phát triển theo mô hình kiểu mẫu, gắn một quảng trường trung tâm quy mô lớn, sức chứa khoảng 100.000 người.

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh định hướng mở rộng không gian phát triển đô thị, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối theo mô hình đa cực, mở rộng đô thị lên phía Bắc. Trên cơ sở đó, tỉnh Quảng Ninh cũng định hướng quỹ đất phát triển trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh ở khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục, từng bước di chuyển các cơ quan hành chính phân tán về khu vực liên cơ quan.

Cảnh quan vịnh Cửa Lục được kết nối bởi những cây cầu.

Để hiện thực hóa các định hướng quy hoạch, cùng với việc nghiên cứu đầu tư Khu Trung tâm hành chính mới tại xã Thống Nhất, tỉnh đang nghiên cứu mở rộng, nâng cấp quốc lộ 279 và xây dựng cầu Cửa Lục 2 nhằm tăng cường năng lực kết nối hạ tầng, tạo trục liên thông thuận lợi giữa các khu vực hai bên vịnh.

Vị trí nghiên cứu quy hoạch được xác định trên trục quốc lộ 279, gần vịnh Cửa Lục, thuộc địa bàn xã Thống Nhất, trong đó khu trung tâm hành chính mới không chỉ gồm các khối trụ sở, hạ tầng kỹ thuật mà còn tính đến các không gian công cộng và thiết chế đô thị như quảng trường, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, cùng hệ dịch vụ hỗ trợ và du lịch ở phía Bắc vịnh Cửa Lục.

Trong chuyến khảo sát khu vực nghiên cứu mới đây, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án quy hoạch Khu Trung tâm hành chính mới, bảo đảm tính tổng thể, lâu dài, đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời đặc biệt chú trọng kiến trúc, cảnh quan, công năng sử dụng và khả năng kết nối giao thông.

Ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra sơ đồ quy hoạch Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các định hướng đã được phê duyệt, tạo động lực hình thành không gian đô thị hiện đại, đồng bộ, gắn kết hài hòa giữa hành chính, dịch vụ và cảnh quan sinh thái khu vực vịnh Cửa Lục.

Cùng với yêu cầu về chất lượng quy hoạch, ông Bùi Văn Khắng lưu ý quá trình nghiên cứu, triển khai phải bám sát quy định pháp luật, lựa chọn phương án đầu tư tối ưu, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp tiềm lực và định hướng phát triển của tỉnh. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng Khu Trung tâm hành chính mới trở thành biểu tượng phát triển mới của Quảng Ninh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới hình thành một trung tâm hành chính hiện đại, văn minh, kiểu mẫu.

Theo lộ trình đang được các cơ quan chức năng xây dựng, Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành Đồ án Quy hoạch Khu Trung tâm hành chính mới trong quý I/2026, sau đó nghiên cứu, đề xuất thi tuyển ý tưởng quy hoạch, đồng thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan và lập quy hoạch chi tiết, dự kiến hoàn thành trước tháng 3/2026 để tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo.