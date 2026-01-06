Ông Vũ Hoàng Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông Vũ Hoàng Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ngày 6/1, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Vũ Hoàng Anh - Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thôi giữ chức Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Vũ Hoàng Anh.

Trao quyết định, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng với năng lực, sở trường, đặc biệt là kinh nghiệm công tác dày dặn trong Bộ Ngoại giao, ông Hoàng Anh sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, đoàn kết cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Quang Dương đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các cấp, các ngành tỉnh Lạng Sơn quan tâm, chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để ông Vũ Hoàng Anh nhanh chóng tiếp cận công việc; đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, tiếp tục khẳng định vai trò phên dậu vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Ông Vũ Hoàng Anh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Hoàng Anh trân trọng cảm ơn Ban Bí thư đã tín nhiệm, điều động, chỉ định ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ông Vũ Hoàng Anh bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh kiên định mục tiêu phát triển, lấy kinh tế cửa khẩu làm động lực, lấy chuyển đổi số làm đột phá, lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia là then chốt; đồng lòng thực hiện hóa mô hình phát triển “xanh và số”, đưa Lạng Sơn trở thành cực tăng trưởng mới.