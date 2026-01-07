Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cà Mau chi 26.800 tỷ đồng chống sạt lở

Tân Lộc
TPO - Tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông đến năm 2030 và định hướng đến 2050, với tổng nhu cầu vốn thực hiện theo kế hoạch dự kiến trên 26.800 tỷ đồng, trong đó sẽ xây hơn 300 km đê kè bờ sông, bờ biển.

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông đến năm 2030 và định hướng đến 2050 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Cà Mau xác định phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, ổn định dân sinh, bảo vệ hạ tầng kỹ thuật và phục vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tỉnh Cà Mau dự kiến chi khoảng 26.800 tỷ đồng cho chống sạt lở.

Mục tiêu đến năm 2030, Cà Mau cơ bản kiểm soát và xử lý các khu vực sạt lở nghiêm trọng, từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng, chống sạt lở đồng bộ, bền vững.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện các giải pháp công trình phòng, chống sạt lở theo kế hoạch dự kiến khoảng 26.800 tỷ đồng, với chiều dài đê kè dự kiến đầu tư hơn 300km, gồm nhóm công trình kè khôi phục đường bờ biển, nhóm công trình bảo vệ bờ biển, nhóm công trình bảo vệ bờ sông.

Về nhóm giải pháp phi công trình, tỉnh Cà Mau tập trung tuyên truyền, nâng cao tính chủ động cho chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư về ý thức, trách nhiệm trong việc phòng ngừa, xử lý sạt lở, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cộng đồng.

Tỉnh Cà Mau cũng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc xây dựng công trình, nhà cửa hoặc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trái phép, sai phép làm ảnh hưởng hoặc gây sạt lở bờ sông, bờ biển.

Tân Lộc
#Cà Mau #sạt lở #đầu tư #bờ biển #đê kè #bảo vệ

