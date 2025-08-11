Ngóng 17 năm vẫn chưa có chỗ ở để chạy khỏi sạt lở bờ biển ở Cà Mau

TPO - Sau 17 năm triển khai, dự án khu tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở tại xã Tam Giang Tây cũ (nay xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) tới nay vẫn chưa hoàn thành để đưa dân vào ở. Trong khi đó, người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở từng đêm đối mặt với mối nguy rình rập đe dọa tính mạng và tài sản.

Dự án khu dân cư Chợ Thủ, xã Tân Ân (xã Tam Giang Tây cũ, tỉnh Cà Mau) được triển khai từ năm 2008, khi hoàn thành dự kiến bố trí tái định cư cho hơn 450 hộ dân khu vực sạt lở ven biển Đông. Dự án do Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Dự án khu dân cư Chợ Thủ triển khai từ năm 2008, tới nay vẫn dang dở, cỏ mọc um tùm, nhiều hạng mục xuống cấp.

Dự án có tổng đầu tư hơn 25 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 hơn 5 tỷ đồng, giai đoạn 2 gần 15 tỷ đồng (đã hoàn thành), và giai đoạn 3 đầu tư thêm một số tuyến đường giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước còn lại. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2023.

Dù vậy, sau 17 năm (từ năm 2008), tới nay, khu tái định cư mới hoàn thành một số hạng mục như giải phóng mặt bằng, san lấp, vỉa hè, hệ thống nước, chiếu sáng… Do chưa đầu tư hoàn chỉnh tất cả hạng mục, nên chưa đủ điều kiện giao đất nền cho người dân vào ở. Thậm chí, nhiều hạng mục do lâu ngày, nay có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, cỏ cây xanh tốt như đồng hoang.

Trong khi dự án khu tái định cư dở dang nhiều năm, người dân những khu vực sạt lở dự kiến được di dời tới nơi ở mới vẫn 'dài cổ' chờ và từng ngày đối mặt hiểm nguy. Sống ở khu vực cửa biển Bồ Đề (khu vực dự kiến di dời) đang sạt lở nhanh và mạnh, 5 năm qua, toàn bộ 5,7ha đất của gia đình bà Trần Thị Cương (xã Tân Ân) đã bị sóng biển cuốn trôi. Không còn chỗ ở, gia đình buộc phải thuê đất bám trụ qua ngày để chờ tái định cư.

“Sóng biển đánh lở hết, tôi đã dời nhà lần thứ 2, tới giờ cũng không còn an toàn, lở đã tới sát bên”, bà Cương nói.

Tương tự, gia đình ông Lê Văn Đen (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) cũng thuộc diện được bố trí nền tái định cư khu Chợ Thủ. Sạt lở đã lấy hết đất đai, nhà cửa của gia đình ông Đen, hiện gia đình ông phải ở tạm trên phần đất họ hàng. Dù chuyển từ đất ven biển sang ở nhờ khu ven sông, gia đình ông Đen vẫn nơm nớp lo sợ sạt lở.

Nhiều hạng mục khu tái định cư sau nhiều năm bỏ hoang đã xuống cấp.

"Dự án bỏ hoang nhiều năm nay, cỏ mục um tùm rất lãng phí, người dân đang khao khát được tái định cư để ổn định cuộc sống và sinh kế, còn dự án vẫn để phí đó không cho ai vào ở", ông Diệp Thanh Tâm, Trưởng ấp Chợ Thủ A ( xã Tân Ân) nói. Cũng theo vị trưởng ấp này, dù dân chưa vào ở, nhưng nhiều trận mưa to khu tái định cư này đều bị ngập, do đường và vỉa hè làm quá thấp.

Ban Quản lý dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau thừa nhận, khu tái định cư Chợ Thủ chưa đủ điều kiện bàn giao nền cho người dân do quy hoạch năm 2008 đã hết hiệu lực, nhiều hạng mục không còn phù hợp quy hoạch chung.

Hiện, dự án khu tái định cư Chợ Thủ đã đầu tư hệ thống cấp nước, nhưng người dân vẫn chưa được vào ở.

Ban Quản lý dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau vừa kiến nghị tỉnh bố trí hơn 9,9 tỷ đồng thi công tiếp các hạng mục còn lại, để sớm bố trí sắp xếp cho các hộ dân khu vực sạt lở vào ở khu dân cư Chợ Thủ.