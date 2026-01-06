Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TP. Huế:

Xã cùng lúc cấp hàng loạt ‘sổ đỏ’ cho dân sau gần 20 năm chờ đợi

Ngọc Văn
TPO - Chỉ 2 tháng kiểm tra, rà soát, xử lý thủ tục đất đai tồn đọng, UBND xã Phú Lộc (TP. Huế) đã tiến hành cấp, bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 18 hộ gia đình vạn đò lên bờ định cư vốn bị “tắc” sổ đỏ gần 20 năm. Đây là minh chứng sống động cho hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp tại Huế.

“Tắc” sổ đỏ gần 20 năm sau khi rời sông nước lên bờ

Một ngày sau những trận “lũ chồng lũ” lịch sử tại Huế hồi cuối tháng 10 năm 2025 vừa qua, ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, trực tiếp đi khảo sát khu vực ngầm tràn giao thông thường xuyên bị ngập sâu vào mùa mưa lũ, nhằm đề xuất cấp có thẩm quyền của TP. Huế phương án đầu tư xây dựng cầu qua ngầm Vụng Than, giúp người dân thoát cảnh chia cắt mỗi khi triều cường, thiên tai xảy ra, đồng thời phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ.

cap-dat-vung-than-3-1206.jpg
Một góc khu tái định cư Vụng Than hiện nay.

Trong chuyến khảo sát thực tế này, khi ghé thăm khu tái định cư Vụng Than (thôn 4, xã Phú Lộc) nằm ven đầm Cầu Hai, ông Hiệp tình cờ nghe người dân phản ánh việc 18 hộ vạn đò đã lên bờ định cư gần 20 năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, dù đã được nhà nước bố trí đất để an cư lâu dài.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, vướng mắc liên quan, tìm hướng tháo gỡ để cấp “sổ đỏ” cho các hộ dân tái định cư từ năm 2006.

cap-dat-vung-than-1.jpg
Một ngư dân Vụng Than tranh thủ sửa vá lại lưới đánh cá sau khi ra đầm Cầu Hai làm nghề ngư.

Kết quả ngoài mong đợi. Chỉ sau 2 tháng rà soát, xử lý thủ tục, đồng thời tham vấn ý kiến từ cơ quan quản lý đất đai của TP. Huế, UBND xã Phú Lộc đã hoàn tất việc cấp và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 18 hộ dân vạn đò, khép lại quãng thời gian gần hai thập niên mỏi mòn chờ đợi.

cap-dat-vung-than-2.jpg
Niềm vui lộ rõ trên gương mặt của ngư dân Lê Văn Thân sau gần 2 tuần được nhận "sổ đỏ".

Những ngày đầu năm 2026, trở lại khu tái định cư Vụng Than, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt của người dân nơi đây. Dù đã gần hai tuần kể từ khi nhận “bìa đỏ”, ông Lê Văn Thân (58 tuổi) vẫn chưa hết xúc động. “Từ hôm được nhận sổ đỏ, tôi mấy đêm liền không ngủ được vì… mừng”, ông Thân chia sẻ.

Theo ông Thân, gần 20 năm trước, sau cơn bão Xangshane gây thiệt hại nặng nề, 20 hộ vạn đò sinh sống qua nhiều thế hệ trên đầm Cầu Hai được chính quyền vận động lên bờ định cư tại Vụng Than (tổ dân phố 4, thị trấn Phú Lộc cũ). Mỗi hộ được bố trí 96m2 đất ở, hỗ trợ thêm 10 triệu đồng để dựng nhà, chấm dứt cuộc sống lênh đênh sông nước qua nhiều đời.

Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở gặp nhiều vướng mắc do thiếu hồ sơ, giấy tờ. “Dù UBND huyện thời điểm đó rất quan tâm, nhưng vướng ở các khâu trung gian, rồi vướng quy hoạch đất cây xanh, nên người dân đi lại nhiều lần vẫn không được cấp sổ. Sự chờ đợi đã kéo dài suốt gần 20 năm”, ông Thân kể.

Niềm vui vỡ òa

Theo một cán bộ địa chính xã Phú Lộc, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân Vụng Than bị “tắc” do Phòng Tài nguyên Môi trường huyện lúc đó yêu cầu phải có quyết định giao đất, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cùng nhiều thủ tục liên quan theo quy định. Bên cạnh đó, khu vực Vụng Than từng nằm trong quy hoạch đất cây xanh của thị trấn Phú Lộc cũ, khiến việc cấp “sổ đỏ” không thể thực hiện.

ong-hiep.jpg
Ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc (người cầm micro), gặp gỡ, chuyện trò, chia sẻ niềm vui cùng người dân trong ngày tổ chức lễ bàn giao "sổ đỏ"﻿ cho các hộ gia đình ở Vụng Than.

Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, lãnh đạo xã Phú Lộc phát hiện vẫn có 2 trong tổng số 20 hộ dân vạn đò tại Vụng Than đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Đáng chú ý, quy hoạch đất cây xanh tại khu vực này cũng đã được gỡ bỏ.

cap-dat-vung-than-6.jpg
cap-dat-vung-than-8.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phú Lộc trực tiếp trao "sổ đỏ" cho dân Vụng Than ngay tại khu dân cư.

Từ những căn cứ đó, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc chỉ đạo tổ chức rà soát toàn diện hồ sơ, đồng thời trực tiếp làm việc với nguyên lãnh đạo UBND thị trấn Phú Lộc giai đoạn 2006 để làm rõ quá trình vận động, bố trí dân vạn đò lên bờ định cư ở Vụng Than.

Quá trình kiểm tra cũng cho thấy, diện tích sử dụng đất ở của các hộ dân Vụng Than có biến động theo thời gian. UBND xã đã tổ chức họp dân, yêu cầu các hộ xác nhận, ký cam kết mốc giới hiện trạng sử dụng đất nhằm tránh phát sinh tranh chấp, khiếu kiện về sau; đồng thời bổ sung các giấy tờ liên quan đến việc nhận hỗ trợ xây dựng nhà tái định cư từ Ủy ban MTTQ thị trấn Phú Lộc trước đây.

cap-dat-vung-than-3.jpg
Người dân Vụng Than vỡ òa niềm vui khi cầm trên tay tờ "giấy đỏ" sau gần 20 năm mòn mỏi chờ đợi.

Bên cạnh đó, UBND xã Phú Lộc có văn bản gửi cơ quan quản lý đất đai TP. Huế để xin ý kiến về giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại khu vực Vụng Than. Một tổ công tác của xã cũng được thành lập, trực tiếp về khu tái định cư Vụng Than làm hồ sơ, thủ tục cho người dân, hạn chế việc để bà con đi lại nhiều lần phiền hà.

ong-hiep2.jpg
Lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã được UBND xã Phú Lộc tổ chức trang trọng ngay tại khu dân cư.

Từ những nỗ lực này, chỉ trong 2 tháng, UBND xã Phú Lộc đã đồng loạt cấp 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân. Ngày 23/12/2025 trở thành mốc thời gian đáng nhớ đối với người dân Vụng Than, với niềm vui vỡ òa, khi lần đầu tiên đại diện nhiều hộ gia đình chính thức cầm trên tay tờ “sổ đỏ” sau gần 20 năm chờ đợi.

Một buổi lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã được UBND xã tổ chức trang trọng ngay tại khu dân cư, không chỉ ghi nhận kết quả cải cách hành chính cụ thể, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân của chính quyền cơ sở.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp tương tự tại những khu tái định cư khác trên địa bàn, nhằm tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người dân - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc Nguyễn Văn Hiệp.

Ngọc Văn
