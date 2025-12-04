Gia Lai xây khu tái định cư khẩn cấp 178 tỷ đồng

TPO - UBND tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng 8 dự án, thực hiện phương án xen ghép vùng thiên tai khẩn cấp trên địa bàn tỉnh với kinh phí hơn 178 tỷ đồng.

Ngày 4/12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp ưu tiên triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai (khu vực phía Đông).

Theo đó, Gia Lai đầu tư xây dựng 8 khu tái định cư và thực hiện phương án xen ghép tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai để kịp thời bố trí chỗ ở an toàn, ổn định cho các hộ dân phải di dời khẩn cấp do thiên tai.

Mưa bão liên tục đổ bộ gây thiệt hại vô cùng lớn cho tỉnh Gia Lai.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử ngày 16-20/11 đã gây ảnh hưởng nặng nề trên địa bàn tỉnh, làm hư hỏng nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và đe dọa tính mạng của nhân dân nhất là các khu vực ven biển, ven sông suối, vùng núi thấp có nguy cơ cao về thiên tai.

Để kịp thời bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị di dời khẩn cấp do thiên tai, UBND tỉnh đã thống nhất triển khai các dự án tái định cư khẩn cấp và giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư các dự án tái định cư khu vực phía Đông tỉnh. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2025-2026, dự kiến kinh phí hơn 178 tỷ đồng.