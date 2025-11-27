Hà Nội hỗ trợ Gia Lai 250 tỷ đồng cùng nhiều vật phẩm thiết yếu

Ngày 26/11, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã đến thăm, tặng quà của thủ đô hỗ trợ người dân tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội cho biết, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao (tại Thông báo kết luận số 99-TB/TƯ ngày 21/11/2025) trực tiếp hỗ trợ chi viện tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chủ động vào cuộc kịp thời, khẩn trương, trách nhiệm cao với tinh thần “Hà Nội nghĩa tình”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Trao bảng tượng trưng 50 tấn hàng của TP. Hà Nội tặng người dân tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Hà Nội đã chi viện khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai và mới đây tiếp tục quyết định hỗ trợ thêm 200 tỷ đồng, nhằm giúp người dân tỉnh Gia Lai nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Thành ủy Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đã kêu gọi, vận động, tuyên truyền người dân Thủ đô cùng chung tay hướng về đồng bào miền Trung - Tây Nguyên (nói chung) và đồng bào tỉnh Gia Lai (nói riêng) bị ảnh hưởng bởi bão lũ, giúp đồng bào khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn trong thời điểm này.

Ngay sau phát động, các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân Thủ đô đã nhanh chóng quyên góp tiền, hiện vật, hàng hóa thiết yếu để gửi đến đồng bào. Đặc biệt, hưởng ứng kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về việc hỗ trợ vật phẩm, các nhu yếu phẩm kịp thời cho nhân dân các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai, chỉ trong 2 ngày (24-25/11), Ủy ban MTTQ các xã, phường đã vận động nhân dân quyên góp được hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu, với mong muốn sự chia sẻ kịp thời này sẽ góp phần giúp người dân bước đầu vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi tặng quà, TP. Hà Nội đã gửi tặng người dân tỉnh Gia Lai 50 tấn hàng, gồm gạo, lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo, chăn ấm và các đồ dùng thiết yếu khác...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn (bên phải) trao thư cảm ơn đến Trưởng đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội.

Theo ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, đây là sự hỗ trợ bước đầu của Đảng bộ, chính quyền và người dân Thủ đô gửi đến nhân dân tỉnh Gia Lai với mong muốn người dân tỉnh kịp thời khắc phục khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

"Tới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tiếp tục kết nối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để cùng xây dựng kế hoạch giúp đỡ người dân trong thời gian tới. Tại thời điểm này, các xã, phường trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn tiếp tục khẩn trương vận chuyển hàng ủng hộ đến đồng bào miền Trung - Tây Nguyên, để toàn bộ số hàng đến đúng thời điểm, đúng đối tượng, để việc hỗ trợ thật sự thiết thực và hiệu quả", ông Tuấn chia sẻ.

Cũng tại buổi trao quà, bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Hà Nội trao biển biểu trưng hỗ trợ mái ấm tình thương, mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025 với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội thăm gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Gia Lai, ông Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Hà Nội và cho biết, nguồn lực hỗ trợ của Thủ đô đã góp phần tích cực, giúp tỉnh có thêm điều kiện hỗ trợ bà con xây dựng lại nhà cửa, bảo đảm các điều kiện hỗ trợ sinh kế, sớm tái thiết cuộc sống... Ngay sau khi nhận hỗ trợ, tỉnh Gia Lai đã có ngay kế hoạch để phân bổ số hàng hóa này đến nhân dân vùng thiên tai.

Cùng ngày, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đến thăm, tặng quà Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội An Nhơn (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai). Tại đây đoàn đã trao 10 triệu đồng, giúp Trung tâm khôi phục cơ sở vật chất bị hỏng qua đợt mưa lũ vừa qua. Đoàn đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.