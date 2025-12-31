Huế tăng tốc xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

TPO - Để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, TP. Huế đang tăng tốc đầu tư xây dựng các khu tái định cư (TĐC), coi đây là bước quan trọng nhằm sớm ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng.
Ghi nhận tại các khu TĐC Phú Hồ (xã Phú Hồ) và Phú Đa (xã Phú Vang) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế làm chủ đầu tư, không khí thi công diễn ra khẩn trương, các hạng mục san nền, làm đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật được đẩy nhanh từng ngày.
Thành ủy Huế cũng đã thành lập tổ công tác chuyên trách do Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh làm Tổ trưởng, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 2 tuần/lần. Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn vốn, sử dụng đúng mục đích, không lồng ghép dự án khác, không để xảy ra thất thoát, trục lợi, bảo đảm các khu TĐC hoàn thành đúng tiến độ, phục vụ hiệu quả dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.