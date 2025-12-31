Huế tăng tốc xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

TPO - Để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, TP. Huế đang tăng tốc đầu tư xây dựng các khu tái định cư (TĐC), coi đây là bước quan trọng nhằm sớm ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng.