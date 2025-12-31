Thủ tướng: Nghiên cứu giải pháp tốt nhất với Ngân hàng SCB

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu giải pháp tốt nhất với Ngân hàng SCB theo hướng tập trung thu hồi tài sản và tiến hành tái cơ cấu; bảo đảm công khai, minh bạch thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nhiều thành tựu nhưng còn hạn chế

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2026 sáng 31/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; trong đó giữ nguyên các mức lãi suất điều hành trong bối cảnh lãi suất thế giới tăng cao để tạo điều kiện vốn chi phí thấp cho tổ chức tín dụng và hỗ trợ nền kinh tế...

Ngân hàng Nhà nước cũng đã tập trung xử lý bài bản, hiệu quả các ngân hàng yếu kém; trong đó chuyển giao 4 ngân hàng yếu kém; bảo đảm lợi ích, quyền lợi người gửi tiền và các ngân hàng này có bước chuyển biến tích cực.

Việc cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tiếp tục đạt được những tiến triển quan trọng; nợ xấu được tập trung xử lý, kiểm soát (tỉ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%); năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các tổ chức tín dụng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng đồng tình với các hạn chế, bất cập, khó khăn mà hội nghị đã chỉ ra như rủi ro liên quan công nghệ, thị trường, đầu tư của các ngân hàng; tỷ giá, thị trường vàng còn nhiều khó khăn; còn một số tổ chức tín dụng yếu kém; hoạt động tín dụng trong một số lĩnh vực vẫn còn tiềm ẩn rủi ro.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị, Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chuyển đổi số phát triển nhanh, nhưng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tội phạm lĩnh vực công nghệ cao, thanh toán điện tử; thiếu hụt nhân lực trình độ cao, nhất là công nghệ thông tin… Áp lực điều hành chính sách tiền tệ gia tăng, nhất là về lạm phát, tỷ giá, lãi suất trước sức ép từ bên ngoài. Việc cảnh báo sớm còn hạn chế.

Sau khi phân tích các nguyên nhân và chủ quan, Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm: Phải hết sức bình tĩnh, giữ vững bản lĩnh trước những biến động khó lường, những khó khăn, thách thức có thể đến bất cứ lúc nào; thay đổi chính sách, chuyển đổi trạng thái phải có bước đi, lộ trình và giải pháp phù hợp...

8 nhiệm vụ trọng tâm

Thủ tướng nhấn mạnh nhấn mạnh 8 nội dung trọng tâm của ngành ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Tạo đột phá mạnh mẽ hơn nữa về thể chế và cải cách hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Ngân hàng Nhà nước phải quản lý hiệu quả hoạt động ngân hàng trong các Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng (đặc biệt quản lý ngoại hối, dòng tiền xuyên biên giới).

Mọi hoạt động của ngân hàng phải đổi mới, phải đột phá nhưng góp phần thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài.

Cùng với đó, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng và đầu tư (đầu tư về chất, đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…), thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Nghiên cứu cơ chế, chính sách để huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực trong nhân dân; bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng.

Thủ tướng yêu cầu điều hành room tín dụng phù hợp, căn cứ xếp hạng của từng ngân hàng, thưởng phạt nghiêm minh. Kiểm soát rủi ro phải tuân thủ thông lệ quốc tế, bằng công cụ thị trường. Lưu ý kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm chất lượng tín dụng; tăng cường cảnh báo sớm, có giải pháp phù hợp, kịp thời để bảo đảm an toàn từng tổ chức tín dụng và toàn bộ hệ thống ngân hàng, chủ động xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh.

Thủ tướng cũng đề nghị ngành ngân hàng thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Bảo đảm an ninh, an toàn trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và xây dựng cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, làm tốt hơn nữa, làm đúng, làm trúng và có tổ chức bài bản.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục khắc phục hậu quả, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém và không để tái diễn; nghiên cứu giải pháp tốt nhất với Ngân hàng SCB theo hướng tập trung thu hồi tài sản và tiến hành tái cơ cấu; bảo đảm công khai, minh bạch thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng theo tinh thần "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Nêu rõ lĩnh vực ngân hàng là lĩnh vực khó nhưng khó mấy cũng phải vượt qua, Thủ tướng mong muốn với phương châm "nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn" và tinh thần "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", ngành ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị thông minh, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, đạt kết quả năm 2026 cao hơn năm 2025.