Ngân hàng Nhà nước nói thẳng lý do thanh khoản gặp khó

TPO - Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, vào dịp cuối năm, nhu cầu thanh toán và nhu cầu vốn của nền kinh tế thường tăng mạnh do yếu tố mùa vụ, tạo thêm áp lực lên thanh khoản hệ thống. Số liệu cập nhật đến ngày 24/12 cho thấy, tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt khoảng 14,1%, thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng 17,87%. Chênh lệch này là nguyên nhân chính tạo sức ép lên thanh khoản.

Hệ số sử dụng vốn của hệ thống ngân hàng ở ngưỡng rất cao

Tại cuộc họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 chiều nay (29/12), ông Phạm Chí Quang cho biết, hệ số sử dụng vốn của hệ thống ngân hàng đã lên tới khoảng 146%, cho thấy mức độ sử dụng nguồn vốn ở ngưỡng rất cao. Điều này cũng đặt ra không ít thách thức trong công tác điều hành, nhất là đối với vấn đề cân đối nguồn vốn và quản trị rủi ro thanh khoản.

Theo ông Quang, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường, trao đổi và báo cáo kịp thời với các cấp có thẩm quyền, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan báo chí, truyền thông để phản ánh đúng tình hình thị trường tiền tệ - tín dụng.

Đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam là nguồn vốn huy động chủ yếu ngắn hạn, trong khi tỷ lệ cho vay trung và dài hạn chiếm khoảng 50%, do đó rủi ro mất cân đối kỳ hạn luôn hiện hữu. Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng cao, áp lực thanh khoản là điều không thể tránh khỏi.

"Thực tế, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai chỉ đạo rất quyết liệt, với mục tiêu xuyên suốt là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đồng thời vẫn nỗ lực duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý. Đây là bài toán đánh đổi rất khó, bởi khi tín dụng tăng mạnh thì việc giữ lãi suất thấp là thách thức lớn. Tuy nhiên, chúng ta cơ bản đã đạt được mục tiêu này", ông Quang nói.

Ông Quang nhấn mạnh, vào dịp cuối năm, nhu cầu thanh toán và nhu cầu vốn của nền kinh tế thường tăng mạnh do yếu tố mùa vụ, tạo thêm áp lực lên thanh khoản hệ thống. Số liệu cập nhật đến ngày 24/12 cho thấy, tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt khoảng 14,1%, thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng 17,87%. Chênh lệch này là nguyên nhân chính tạo sức ép lên thanh khoản. Trong bối cảnh đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có thời điểm tăng cao, phản ánh áp lực bảo đảm an toàn thanh khoản.

﻿﻿Toàn cảnh họp báo Ngân hàng Nhà nước chiều 29/12.

Cũng theo ông Quang, Ngân hàng Nhà nước đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là sử dụng linh hoạt các công cụ thị trường mở, sẵn sàng cung ứng vốn, hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế. Đây là ưu tiên hàng đầu trong điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

"Chúng tôi tin rằng, với các giải pháp đang được triển khai quyết liệt, tình hình thanh khoản sẽ sớm được cải thiện trong thời gian tới", ông Quang nói.

Dòng vốn tín dụng tập trung lĩnh vực nào?

Bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, đến ngày 24/12, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,4 triệu tỷ đồng. Cơ cấu dòng vốn tiếp tục bám sát xu hướng chuyển dịch của nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chủ lực.

Đáng chú ý, khoảng 78% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế đang phục vụ lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, cho thấy định hướng điều hành tín dụng tiếp tục ưu tiên các hoạt động tạo giá trị gia tăng thực. Trong nhóm các lĩnh vực ưu tiên, tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn chiếm 22%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,1% tổng dư nợ.

Đặc biệt, tín dụng cho công nghiệp hỗ trợ và ứng dụng công nghệ cao ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật, lần lượt đạt 27,46% và trên 36%, phản ánh xu hướng dòng vốn đang dịch chuyển vào các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, với quy mô xuất nhập khẩu năm nay ước trên 900 tỷ USD nên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá cả thế giới, rủi ro địa chính trị và các biện pháp bảo hộ thương mại. Cùng với đó, áp lực huy động vốn của hệ thống ngân hàng gia tăng do tăng trưởng tín dụng cao hơn tốc độ tăng tiền gửi, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào kênh tín dụng ngân hàng.