Tín dụng chính sách góp phần thay đổi diện mạo vùng cao Ea H’Leo

Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiệu quả từ đồng vốn nhân văn

Phòng giao dịch NHCSXH Ea H’Leo hiện phụ trách địa bàn 5 xã: Ea Khăl, Ea Drăng, Ea Wy, Ea Hiao và Ea H’Leo, với diện tích hơn 1.334 km² và gần 141.000 dân, trong đó trên 41% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trên vùng đất cao nguyên đầy nắng gió này, dòng vốn tín dụng chính sách đã trở thành “bà đỡ” giúp hàng trăm hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Dòng vốn chính sách đang tiếp tục chảy mạnh mẽ về vùng cao, làm điểm tựa cho người dân Ea H’Leo thoát nghèo, vươn tới cuộc sống ấm no, bền vững

Gia đình ông Hoàng Văn Thái ở thôn 4B, xã Ea Wy là một ví dụ điển hình. Từ hộ nghèo thiếu vốn, năm 2022 ông được vay 50 triệu đồng để đầu tư nuôi bò. Nhờ chăm chỉ, áp dụng đúng kỹ thuật, chỉ sau hơn hai năm, đàn bò phát triển tốt, sinh sản ổn định, mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Nguồn phân chuồng còn được tận dụng bón cho cây trồng, giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất. Ông Thái chia sẻ: “Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, gia đình tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn, có điều kiện phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống”.

Tại xã Ea Khăl, gia đình bà Xa Thị Lan từng lo lắng khi con trai trúng tuyển đại học năm 2023 mà không có tiền đóng học phí. Nhờ được hướng dẫn vay vốn chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con trai bà đã tiếp tục được đến trường. Bà xúc động nói: “Nếu không có nguồn vốn của NHCSXH, con tôi có lẽ đã phải dừng lại ước mơ học tập”.

Còn ở xã Ea Hiao, bà Ksơr H’Min (buôn Chăm Hoai) được vay 90 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo để mua bò giống. Nhờ chịu khó chăm sóc, phòng dịch hiệu quả và tận dụng đất trống trồng cỏ, đàn bò phát triển tốt, giúp gia đình thoát nghèo, xây được nhà kiên cố. “Trước kia nhà tôi rất khó khăn, nay nhờ vốn vay chính sách mà kinh tế khá hơn nhiều”, bà H’Min phấn khởi nói.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ea H’Leo đã đạt nhiều kết quả rõ nét. Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã giúp dòng vốn chính sách lan tỏa mạnh mẽ, trở thành trụ cột trong công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển nông thôn mới.

Dòng vốn thông suốt, lan tỏa đến từng thôn buôn

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Phòng giao dịch NHCSXH Ea H’Leo vẫn duy trì hoạt động ổn định tại các điểm giao dịch xã, đảm bảo dòng vốn chính sách thông suốt, kịp thời và hiệu quả. Chính quyền địa phương tích cực phối hợp, bố trí cơ sở vật chất, lực lượng an ninh hỗ trợ, giúp hoạt động giao dịch an toàn, thuận lợi cho người dân.

Ông Hà Quốc Dũng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Ea H’Leo, cho biết: “Chúng tôi không chỉ cho vay mà còn đồng hành, hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện từng khu vực, từng hộ vay”.

Hiện đơn vị duy trì 12 điểm giao dịch tại 5 xã, với lịch cố định hằng tháng, giúp người dân dễ tiếp cận nguồn vốn mà không phải đi xa. Bên cạnh đó, Ea H’Leo cũng tiên phong trong chuyển đổi số: 100% cán bộ, tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ nhận ủy thác đã sử dụng ứng dụng VBSP SmartBanking. Các giao dịch như chuyển tiền, thanh toán, đăng ký thông tin sinh trắc học đều được thực hiện thuận tiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Ea H’Leo tiếp tục triển khai Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, phấn đấu mở rộng tiếp cận tài chính toàn diện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, và nâng cao đời sống người dân vùng cao Ea H’Leo.