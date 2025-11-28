Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhận thêm nhiệm vụ mới

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 28/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo quyết định, ông Nguyễn Ngọc Cảnh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Đào Minh Tú, đã nghỉ hưu theo chế độ.

Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/11/2025.

2811canh.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, sinh năm 1972, quê quán tỉnh Bắc Ninh; trình độ: Thạc sĩ kinh tế Trường đại học Birmingham, Vương quốc Anh.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh trải qua nhiều cương vị tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Cảnh từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.

Ngày 19/2/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Luân Dũng
