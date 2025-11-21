Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo ở Tuyên Quang

Đức Anh
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định điều động và bổ nhiệm 4 lãnh đạo sở, ngành nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn mới.

Sáng 21/11, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm 4 lãnh đạo sở, ngành.

586267532-1211431581039360-5309418545982691089-n.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc (đứng giữa) trao quyết định và tặng hoa cho lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: CTT

Theo đó, ông Đặng Minh Tơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động đến Thanh tra tỉnh, giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Sèn Thăng Long, Phó Giám đốc Sở Tài chính được điều động đến Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Trần Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính được điều động đến Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nông Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

586248771-1211431684372683-4305158154813294796-n.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh CTT

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cán bộ vừa nhận nhiệm vụ sớm bàn giao công việc tại đơn vị cũ, nhanh chóng bắt tay vào triển khai công việc tại đơn vị mới; đồng thời yêu cầu các sở, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể, đặc biệt là chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư công trung hạn 2026 – 2030.

Đức Anh
