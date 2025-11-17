Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về công tác cán bộ

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang vừa công bố và trao các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại các xã Lâm Bình, Nà Hang và Trường Sinh.

Chiều 17/11, tại Hội trường Đảng uỷ xã Lâm Bình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố quyết định điều động, phân công ông Âu Thế Thái, Bí thư Đảng uỷ xã Lâm Bình, thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Lâm Bình. Ông Thái nhận nhiệm vụ tại Đảng uỷ xã Nà Hang và giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Nà Hang.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Hưng Vượng trao quyết định và tặng hoa hai Bí thư Đảng ủy xã. Ảnh: Tuyên Quang online

Đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định đối với ông Tô Viết Hiệp, thôi giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Nà Hang, tiếp nhận về Đảng uỷ xã Lâm Bình. Ông Hiệp được chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Lâm Bình nhiệm kỳ 2025–2030.

Chúc mừng hai Bí thư Đảng ủy xã nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Hưng Vượng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Tuyên Quang nhấn mạnh, chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và yêu cầu các cán bộ được phân công, điều động nhanh chóng bắt nhịp công việc, giữ vững đoàn kết, lãnh đạo cơ sở hoàn thành tốt các mục tiêu được giao.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ tại xã Trường Sinh. Ảnh: Tuyên Quang online

Trước đó, sáng cùng ngày, Đảng uỷ xã Trường Sinh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố quyết định chỉ định ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang), tham gia BCH Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Trường Sinh, nhiệm kỳ 2025–2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định điều động ông Trần Trọng Phi Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực và được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã Trường Sinh. Bà Dương Thị Phương Nhung, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Trường Sinh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã nhiệm kỳ 2025–2030.