Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về công tác cán bộ

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang vừa công bố và trao các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại các xã Lâm Bình, Nà Hang và Trường Sinh.

Chiều 17/11, tại Hội trường Đảng uỷ xã Lâm Bình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố quyết định điều động, phân công ông Âu Thế Thái, Bí thư Đảng uỷ xã Lâm Bình, thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Lâm Bình. Ông Thái nhận nhiệm vụ tại Đảng uỷ xã Nà Hang và giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Nà Hang.

1763369650dsc-1035-20251117163425.jpg
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Hưng Vượng trao quyết định và tặng hoa hai Bí thư Đảng ủy xã. Ảnh: Tuyên Quang online

Đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định đối với ông Tô Viết Hiệp, thôi giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Nà Hang, tiếp nhận về Đảng uỷ xã Lâm Bình. Ông Hiệp được chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Lâm Bình nhiệm kỳ 2025–2030.

Chúc mừng hai Bí thư Đảng ủy xã nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Hưng Vượng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Tuyên Quang nhấn mạnh, chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và yêu cầu các cán bộ được phân công, điều động nhanh chóng bắt nhịp công việc, giữ vững đoàn kết, lãnh đạo cơ sở hoàn thành tốt các mục tiêu được giao.

d13820395e34d6fd6b002323be79d55d.jpg
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ tại xã Trường Sinh. Ảnh: Tuyên Quang online

Trước đó, sáng cùng ngày, Đảng uỷ xã Trường Sinh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố quyết định chỉ định ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang), tham gia BCH Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Trường Sinh, nhiệm kỳ 2025–2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định điều động ông Trần Trọng Phi Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực và được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã Trường Sinh. Bà Dương Thị Phương Nhung, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Trường Sinh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã nhiệm kỳ 2025–2030.

Đức Anh
#Tuyên Quang #công tác cán bộ #điều động #bổ nhiệm #xã Lâm Bình #xã Nà Hang #xã Trường Sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục