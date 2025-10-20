Công bố các quyết định của Tỉnh ủy Tuyên Quang về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định phân công, điều động bà Chu Thị Ngọc Diệp - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ mới. Ảnh: Thanh Phúc

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dưng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Phân công, điều động ông Hoàng Nhị Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, với kinh nghiệm công tác, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể cơ quan, đơn vị đoàn kết, phát huy trí tuệ, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cũng lưu ý, các cán bộ cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Đồng thời, ông Hầu A Lềnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có cán bộ được điều động tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí sớm ổn định, phát huy năng lực, kịp thời tham mưu, triển khai tốt các nhiệm vụ được giao.