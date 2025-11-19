Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngân hàng Nhà nước vừa bổ nhiệm ông Cao Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CIC kể từ ngày 19/11.

Ngày 19/11, CIC tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về công tác cán bộ. Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng dự và trao quyết định bổ nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho rằng, việc bổ nhiệm ông Cao Văn Bình vào vị trí Tổng Giám đốc CIC diễn ra trong bối cảnh Trung tâm đang đẩy mạnh thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, yêu cầu đổi mới, nâng cao năng lực quản trị - điều hành của CIC ngày càng lớn, đặc biệt khi NHNN đang triển khai chiến lược chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng dữ liệu đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế số và tài chính toàn diện.

cic.jpg
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng trao quyết định cho ông Cao Văn Bình.

Phó Thống đốc tin tưởng ông Bình sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình để dẫn dắt CIC thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Phó Thống đốc cũng đề nghị CIC tiếp tục kiện toàn tổ chức và tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin để đáp ứng các yêu cầu phát triển mới.

Ông Cao Văn Bình cho biết đây là một trách nhiệm lớn lao, trong bối cảnh cả nước đang thực hiện quyết liệt chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, việc giao nhiệm vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CIC thể hiện sự tin tưởng, quan tâm của ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước với việc kiện toàn bộ máy quản lý của CIC.

CIC là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin tín dụng, góp phần nâng cao minh bạch trong hoạt động ngân hàng và thị trường tài chính.

