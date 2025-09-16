Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lợi dụng sự cố tại CIC để lừa đảo

TPO - Ngày 16/9, Bộ Công an phát đi cảnh báo về nguy cơ các đối tượng tội phạm công nghệ cao lợi dụng sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) hôm 10/9 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an, các đối tượng có thể giả mạo ngân hàng, CIC, tổ chức tín dụng… gửi email, tin nhắn qua mạng xã hội với nội dung giả mạo như: “Tài khoản ngân hàng của bạn đã bị lộ thông tin, cần xác minh lại”; “Do sự cố tại CIC, đề nghị đăng nhập liên kết sau để đổi mật khẩu”; “Ngân hàng XXX: tài khoản bị tạm khóa, vui lòng truy cập http://xxx.vn/unlock để xác thực”. Thực chất, các đường link này dẫn tới website giả mạo hoặc chứa mã độc đánh cắp thông tin đăng nhập, mật khẩu, thậm chí chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Ngoài tin nhắn, kẻ gian có thể giả mạo tổng đài ngân hàng, CIC hoặc lực lượng công an để gọi điện, thông báo “tài khoản có giao dịch bất hợp pháp” rồi yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu. Một số đối tượng còn dựng kịch bản tinh vi như “bắt cóc online”, “nộp tiền để chứng minh vô tội”, hoặc rao tin có thể “xóa nợ xấu CIC” nhằm dụ dỗ nạn nhân.

Nhóm đối tượng mà tội phạm thường nhắm đến là người lớn tuổi ít am hiểu công nghệ, học sinh, sinh viên thiếu kinh nghiệm xã hội, công nhân – lao động tự do thường xuyên sử dụng thẻ tín dụng. Mục tiêu cuối cùng của chúng là thu thập thông tin cá nhân, buộc nạn nhân tự chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng độc hại để chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, kể cả đối tượng tự xưng công an hay cán bộ ngân hàng. Mọi giao dịch thay đổi thông tin phải thực hiện trực tiếp tại quầy hoặc qua ứng dụng/website chính thức của ngân hàng.

Người dân cũng cần cảnh giác với các tài khoản ngân hàng có tên tương tự cơ quan Nhà nước. Theo quy định, mọi khoản thu của cơ quan Nhà nước đều phải có chứng từ, hóa đơn hợp pháp.

Bộ Công an đề nghị mỗi người dân tích cực tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo đến bạn bè, người thân, đặc biệt là phụ huynh cần hướng dẫn con cái kỹ năng nhận diện, từ chối các cuộc gọi lừa đảo; đồng thời hỗ trợ ông bà, cha mẹ lớn tuổi trong việc sử dụng công nghệ an toàn.