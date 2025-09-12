Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công an TPHCM cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo tinh vi sau vụ lộ dữ liệu CIC

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 12/9, sau sự cố lộ dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã phát đi cảnh báo về nguy cơ tội phạm mạng lợi dụng để thực hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Theo Công an TPHCM, vụ việc nhiều thông tin cá nhân như tài khoản ngân hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) bị tội phạm mạng xâm nhập, đánh cắp sẽ để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với người dân. Đây là nguồn dữ liệu khổng lồ có thể bị các đối tượng lợi dụng để tiến hành những chiêu thức lừa đảo tinh vi hơn.

Theo phân tích của lực lượng chức năng, thời gian tới, người dân có thể đối diện với các hình thức lừa đảo, trong đó phổ biến là: Giả mạo ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước để yêu cầu cung cấp OTP, mật khẩu; quảng cáo dịch vụ xóa nợ CIC, nâng hạn mức tín dụng nhằm chiếm đoạt phí; giả danh người thân, đồng nghiệp để vay tiền; giả danh cơ quan tố tụng gọi điện đe dọa; và phát tán tin nhắn, email chứa link độc hại nhằm đánh cắp tài khoản.

cshs.png
Khuyến cáo từ Công an TPHCM

Đối tượng dễ bị nhắm tới là sinh viên, công nhân có nhu cầu vay nóng; nhân viên văn phòng thường xuyên giao dịch ngân hàng; và người lớn tuổi ít am hiểu công nghệ.

Công an TPHCM nhận định hành vi này không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn tạo dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Để phòng tránh, người dân được khuyến cáo không cung cấp OTP, mật khẩu, mã xác thực cho bất kỳ ai; không bấm vào đường link lạ; chỉ giao dịch trên ứng dụng và website chính thống; kiểm tra lại thông tin qua số hotline chính thức của ngân hàng, cơ quan; tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản lạ với lý do “xác minh” hay “tài khoản an toàn”.

Công an TP.HCM nhấn mạnh, người dân cần tỉnh táo trước các chiêu trò mới, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để kịp thời xử lý.

Trước đó, ngày 11/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) đã phát đi thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã chỉ đạo VNCERT chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều phối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (Viettel, VNPT, NCS), CIC, đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước xác minh thông tin về sự cố, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kĩ thuật ứng phó sự cố, tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, thu thập dữ liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.

5 kịch bản lừa đảo điển hình sau vụ lộ dữ liệu CIC được Công an TPHCM khuyến cáo:

Giả mạo ngân hàng, cơ quan nhà nước: gọi điện, nhắn tin yêu cầu cung cấp OTP, mật khẩu; Quảng cáo dịch vụ xóa nợ, nâng hạn mức tín dụng để chiếm đoạt phí; Giả danh người thân, đồng nghiệp vay tiền qua mạng xã hội; Giả danh cơ quan công an, tòa án gọi điện dọa nạt, yêu cầu chuyển tiền “xác minh”; Gửi email, tin nhắn chứa link độc hại để đánh cắp thông tin, chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Nguyễn Dũng
