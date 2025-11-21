Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự ở Đà Nẵng

Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp nhận ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kiêm thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy kiêm Thư ký Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Lê Tấn Dũng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm, điều động. Ảnh: VOV

Hội nghị cũng công bố các quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ của UBND thành phố Đà Nẵng. Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng điều động ông Nguyễn Tấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương đến nhận công tác tại Sở Y tế và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế.

Bà Lê Thủy Trinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được UBND thành phố Đà Nẵng điều động đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.