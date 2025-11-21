Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự ở Đà Nẵng

Hôm nay (21/11), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp nhận ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kiêm thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy kiêm Thư ký Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Lê Tấn Dũng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

bg.png
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm, điều động. Ảnh: VOV

Hội nghị cũng công bố các quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ của UBND thành phố Đà Nẵng. Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng điều động ông Nguyễn Tấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương đến nhận công tác tại Sở Y tế và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế.

Bà Lê Thủy Trinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được UBND thành phố Đà Nẵng điều động đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

VOV
#Điều động và bổ nhiệm cán bộ Đà Nẵng #Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị cán bộ #Công tác nhân sự tại các sở thành phố #Phân công công tác cán bộ và trao quyết định #nhân sự mới ở Đà Nẵng #điều động cán bộ ở Đà Nẵng #quyết định về công tác cán bộ #điều động bổ nhiệm nhân sự

