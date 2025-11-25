Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ

TPO - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tiến, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai, giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ từ 25/11.

Chiều 25/11, tại Phú Thọ, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Viện trưởng Viện KSND tỉnh.

Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Hồ Đức Anh (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tiến. Ảnh: Anh Thơ.

Thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện KSND tối cao, lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tiến, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai, giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ. Thời hạn bổ nhiệm tính từ ngày 25/11.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Hồ Đức Anh khẳng định việc bổ nhiệm thể hiện sự quan tâm của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo ngành Kiểm sát đối với công tác cán bộ, phù hợp chủ trương “người đứng đầu không phải là người địa phương”.

Lãnh đạo Viện KSND tối cao bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Minh Tiến nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với ngành Kiểm sát.