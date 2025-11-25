Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tiến, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai, giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ từ 25/11.

Chiều 25/11, tại Phú Thọ, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Viện trưởng Viện KSND tỉnh.

187d2175505t11000l1-187d2175504t1106.jpg
Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Hồ Đức Anh (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tiến. Ảnh: Anh Thơ.

Thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện KSND tối cao, lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tiến, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai, giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ. Thời hạn bổ nhiệm tính từ ngày 25/11.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Hồ Đức Anh khẳng định việc bổ nhiệm thể hiện sự quan tâm của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo ngành Kiểm sát đối với công tác cán bộ, phù hợp chủ trương “người đứng đầu không phải là người địa phương”.

Lãnh đạo Viện KSND tối cao bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Minh Tiến nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với ngành Kiểm sát.

Đức Anh
#Viện KSND #Phú Thọ #Nguyễn Minh Tiến #bổ nhiệm #kiểm sát

Xem thêm

Cùng chuyên mục